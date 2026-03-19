Tứ kết Champions League: Real Madrid tử chiến Bayern, Arsenal rộng cửa đi tiếp

TPO - Những lá thăm định mệnh đưa PSG, Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich vào chung một nhánh đấu ở tứ kết Champions League. Trong khi đó, Arsenal may mắn khi chạm trán đội bị đánh giá thấp nhất là Sporting Lisbon.

Kết quả sau loạt trận lượt về vòng 1/8.

Kết thúc vòng 16 đội Champions League mùa 2025/26, 8 cái tên góp mặt ở tứ kết đã chính thức lộ diện, gồm PSG, Liverpool, Bayern, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal và Sporting.

Trong số này, Sporting chính là đội để lại dấu ấn đặc biệt nhất. Đại diện Bồ Đào Nha rơi vào thế bất lợi sau trận lượt đi nhưng tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Bodo/Glimt để giành vé đi tiếp. Họ là "ngựa ô" duy nhất còn sót lại ở Champions League, tiến vào tứ kết khi xung quanh là những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

Tâm điểm của tứ kết Champions League là đại chiến Real Madrid - Bayern Munich. Trong lịch sử Champions League/European Cup, 2 CLB gặp nhau đến 28 lần, Real có 13 chiến thắng. "Hùm xám" cũng không phải tay vừa khi đã có 11 lần đánh bại Real ở đấu trường châu Âu.

Mbappe so tài cùng Kane, cuộc đấu đầy mong chờ ở tứ kết.

Lần gần nhất "Kền kền trắng và Bayern gặp nhau là ở bán kết Champions League 2023/24. Ở lượt đi, 2 CLB hòa 2-2. Đến trận lượt về, Real đánh bại Bayern 2-1. Tại Champions League 2017/18, Real cũng vượt qua Bayern bằng tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt.

Xa hơn, tại Champions League 2016/17, Real và Bayern cống hiến cho CĐV trận đấu kinh điển. "Hùm xám" bị Real hạ gục 1-2 trên sân nhà. Tại Bernabeu, Bayern chơi xuất thần để thắng 2-1 sau 90 phút và kéo trận đấu đến thời gian hiệp phụ. Cú đúp bàn thắng từ Ronaldo và một bàn của Asensio giúp Real ghi liền 3 bàn trong hiệp phụ; Bayern bị loại cay đắng.

Bốn lần gặp nhau gần đây, Real đều loại Bayern. Lần gần nhất "Hùm xám" tận hưởng niềm vui trước Real là cặp bán kết ở Champions League 2011/12.

Sau một năm, Liverpool và PSG tái đấu tại knock-out Champions League. Ở vòng 1/8 Champions League 2024/25, PSG loại Liverpool bằng loạt luân lưu cân não. Trong lịch sử, 2 CLB mới chạm trán 6 lần tại đấu trường danh giá nhất cho cấp CLB châu Âu.

Liverpool có cản bước được nhà vua.

PSG tiến vào tứ kết Champions League 2025/26 sau màn hủy diệt Chelsea 8-2 qua 2 lượt. Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi nhưng trở về sân nhà và nhấn chìm đại diện Thổ Nhĩ Kỳ 4-0. Đây là cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức. PSG đang hừng hực khí của một nhà ĐKVĐ, trong khi dàn sao "tỷ đô" của Liverpool bắt đầu vào guồng.

Liverpool có thể chơi bất ổn tại Ngoại hạng Anh. Nhưng ở Champions League, yếu tố đẳng cấp và bản lĩnh quyết định nhiều thứ. Và về khía cạnh này, "The Kop" không ngại PSG.

Ở nhánh đấu đối diện, tâm điểm là cuộc nội chiến La Liga giữa Barca và Atletico Madrid. Hai CLB vừa chạm nhau ở bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha; Atletico thắng sau 2 lượt trận. Trước đó, Barca hạ Atletico 3-1 ở lượt đi La Liga. Trong tháng 4, 2 ông lớn của La Liga tiếp tục gặp nhau đến 3 trận, bao gồm cặp đấu tứ kết Champions League.

Barca đang thăng hoa ở Champions League.

Cả Barca và Atletico đều chơi ấn tượng tại vòng 16 đội. Barca vượt qua Newcastle bằng tổng tỷ số 8-3. Atletico thắng thuyết phục Tottenham 7-5.

Tại Champions League, Barca và Atletico từng gặp nhau ở tứ kết mùa 2013/14 và tứ kết 2015/16. Ở tứ kết Champions League 2013/14, Atletico loại Barca với tổng tỷ số 2-1. Đến tứ kết Champions League 2015/16, Barca tiếp tục ôm hận trước Atletico.

Cả Diego Simeone và Hansi Flick đều là những HLV lọc lõi ở Champions League. Barca đang thăng hoa trên đôi chân của các "nghệ sĩ" và tràn đầy nhiệt huyết của sức trẻ. Atletico vẫn giữ lối chơi thực dụng và đầy toan tính. Đây là cuộc đấu trí thú vị giữa 2 "bộ não" đối lập nhưng đều là HLV xuất chúng của làng túc cầu hiện tại.

Ở cặp đấu cuối cùng, Arsenal và Sporting Lisbon gặp nhau. Sporting đã hoàn thành mục tiêu góp mặt ở tứ kết Champions League 2025/26. Đại diện Bồ Đào Nha giờ sắm vai "ngựa ô", chơi trong tâm thế không có gì để mất. Ngược lại, Arsenal cần tận dụng cơ hội để giải quyết nhanh gọn Sporting, chia sức cho các đấu trường còn lại.

