Được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2027 khi nào, ở đâu?

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau khi AFC ra phán quyết trừ 6 điểm Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Malaysia bị trừ 6 điểm do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch

Trước đó tại bảng F, Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch, AFC mới đây đã chính thức ra phán quyết xử thua 0-3 Malaysia ở 2 trận đấu với Việt Nam và Nepal.

Với án phạt trên, cục diện bảng F lập tức xoay chiều. Đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu với 15 điểm, trong khi Malaysia còn 9 điểm, rơi xuống vị trí thứ 2. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhờ vậy giành vé tham dự VCK bất chấp kết quả trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia ngày 31/3 tới.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết dù đã giành vé, công tác chuẩn bị về mặt chuyên môn của đội tuyển Việt Nam vẫn cần được tiến hành chu đáo và nghiêm túc.

"Trong năm nay ngoài Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu quan trọng, gồm ASEAN Cup 2026 trước mắt. Công tác chuyên môn của đội vì vậy sẽ vẫn tiếp tục được triển khai đúng kế hoạch ban đầu. Dĩ nhiên việc đã chắc chắn giành vé sẽ giúp HLV Kim Sang-sik thuận lợi hơn trong khâu lựa chọn nhân sự, lên phương án chiến thuật khi gặp Malaysia"-ông Trần Anh Tú cho biết.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến khởi tranh tại Saudi Arabia vào tháng tháng 1/2027. Hiện đã có 21 đội được xác định góp mặt, trong đó Đông Nam Á có 3 đại diện gồm Việt Nam, Singapore và Indonesia. Thái Lan và Philippines hiện vẫn đang chờ kết quả lượt cuối để biết giành vé hay không.

Theo thông báo của AFC, lễ bốc thăm chia bảng giải đấu sẽ diễn ra ngày 11/4 tới. Để chuẩn bị cho lượt trận cuối với Malaysia, VFF vừa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 23 cầu thủ. Đội dự kiến tập trung tại Hà Nội ngày 21/3 tới và sẽ có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 tại Hàng Đẫy.

Vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam gặp Bangladesh có hai mức giá 200.000 đồng và 300.000 đồng. Vé bán trên ứng dụng OneU từ 15h ngày 12/3 đến hết ngày 19/3. Người mua nhận vé qua chuyển phát hoặc tại Bưu điện Giảng Võ (Hà Nội).