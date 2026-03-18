Chelsea thảm bại trước PSG: Một 'The Blues' yếu đuối đến tội nghiệp

TPO - Chelsea nhận tới 8 bàn thua khi đối đầu PSG ở 2 lượt trận vòng 16 đội Champions League 2025/26. Đó là cái giá cho những chiến lược chuyển nhượng sai lầm của "The Blues", khi đã quá chú tâm đến hàng công mà quên mất họ chưa xây nổi nền móng vững chắc.

Sarr mắc lỗi, kéo theo sự sụp đổ của Chelsea.

Một lần nữa, Chelsea rơi vào nghịch cảnh hàng công chưa kịp làm gì thì hàng thủ đã sụp đổ. Sai lầm tai hại của Mamadou Sarr đã biếu không cho Kvaratskhelia một bàn thắng. Sau đó, khi PSG ghi thêm 2 bàn do công của Barcola và Mayulu, các hậu vệ Chelsea đều tổ chức phòng ngự một cách nghiệp dư và hời hợt trong những đường bóng quyết định.

Thảm họa phòng ngự



Tiếp đón PSG, HLV Rosenior sử dụng bộ tứ hậu vệ Chalobah - Sarr - Hato - Cucurella. So với trận lượt đi trên sân PSG, hàng thủ Chelsea xáo trộn 2 vị trí. Sự điều chỉnh đến từ việc Wesley Fofana đang có phong độ quá tệ. Vì Gusto lẫn Reece James chấn thương, HLV Rosenior chỉ còn một cách là đưa Chalobah trám vào vị trí hậu vệ phải. Khi đó, cơ hội đá chính mở ra với Sarr.

Khi HLV Rosenior phải điền tên Sarr vào danh sách đá chính, nghĩa là hàng thủ Chelsea đã vào thế đường cùng. Trung vệ sinh năm 2005 chưa từng ra sân ở Champions League trước khi đương đầu PSG. Vào hè 2025, Chelsea chiêu mộ Sarr nhưng cho mượn trung vệ này đến Strassburg. Từ tháng 2/2026, Sarr được gọi về và mới ra sân 5 trận cho Chelsea.

Trung vệ người Pháp đã mắc sai lầm tai hại trong tình huống PSG mở tỷ số. Từ đường chuyền vượt tuyến của thủ môn PSG, Sarr rơi vào thế 1 đấu một với Kvaratskhelia. Trung vệ Chelsea chủ động đón điểm rơi bóng nhưng lại phá hụt. Từ chân Sarr, bóng nẩy ngược về sau. Khi Kvaratskhelia đoạt bóng, Sarr lại quá "non" trong pha tì đè. Và rồi, thảm họa xảy ra với Chelsea.

﻿ ﻿ Hàng công Chelsea chưa kịp tỏa sáng, hàng phòng ngự đã "phá".

Sai lầm của Sarr đã đánh gục ý chí của Chelsea. Trung vệ này bị rút khỏi sân chỉ sau hiệp một.

Các vị trí còn lại của hàng thủ Chelsea, từ Chalobah đến Hato và Cucurella đều chơi cực tệ ở trận này. Ở bàn thắng thứ 2 của Chalobah đứng lững thững trong vùng cấm thay vì chủ động áp sát Barcola. Để rồi, Barcola nhận bóng và thoải mái vung chân dứt điểm như chốn không người.

Bàn thắng của Barcola ở phút 14 chính là "nhát dao" kết liễu, chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Chelsea ở trận lượt về vòng 16 đội. Những nỗ lực của Enzo Fernandez và Caicedo ở tuyến giữa - giúp Chelsea cầm bóng ngang ngửa PSG - và quyết tâm từ Joao Pedro và đồng đội trên hàng công - sút gấp đôi đối thủ - cũng chẳng để làm gì khi "The Blues" đã sớm sụp đổ vì sai lầm phòng ngự.

Sau 2 trận knock-out Champions League, Chelsea thủng lưới đến 8 lần là con số tệ hại. Nhưng nhìn lại những gì xảy ra từ đầu mùa với "The Blues", điều đó không bất ngờ. Chelsea đang sở hữu hàng công quy tụ nhiều cầu thủ đắt giá có đạt phong độ cao ở thời điểm này. Song, hàng thủ Chelsea, đặc biệt là cặp trung vệ lại có chất lượng tệ hại và thường xuyên xáo trộn vì chấn thương.

Levi Colwill đã nghỉ thi đấu từ đầu mùa. Fofana đã dính chấn thương mạn tính, ra sân phập phù và phong độ không ổn định. Badiashile, Chalobah chơi trận hay trận dở. Hato và Sarr là 2 tân binh mới cập bến, được quy hoạch cho tương lai hàng thủ Chelsea nhưng đang rơi vào cảnh bị "ép chín sớm".

Một Chelsea "đầu voi đuôi chuột"

Hàng thủ vốn là tử huyệt của Chelsea trong nhiều mùa gần đây. "The Blues" đã đốt không ít tiền để mang về sân Stamford Bridge các trung vệ. Đó là Thiago Silva (tự do), Koulibaly (33 triệu bảng), Fofana (70 triệu bảng), Badiashile (38 triệu), Axel Disasi (38 triệu bảng), Veiga (12 triệu), Anselmino (15 triệu bảng) và mới nhất là Sarr (14 triệu bảng), Hato (35 triệu bảng).

Trừ Silva, không một trung vệ nào để lại dấu ấn ở Stamford Bridge. Koulibaly và Disasi đã âm thầm ra đi. Fofana, Badiashile còn trụ lại và lay lắt qua ngày vì phong độ bất ổn và mẫn cảm chấn thương. Nhân sự ở vị trí trung vệ Chelsea luôn rất đông trong 3 mùa gần đây nhưng từ ngày Silva ra đi, không tìm nổi cái tên đủ bản lĩnh và đẳng cấp để chỉ huy hàng thủ.

﻿ Thất bại nặng nề nhưng không bất ngờ của Chelsea.

Vào hè 2025, Chelsea chi gần 300 triệu bảng để chiêu mộ tân binh. Nửa xanh thành London đốt tiền để đưa về 5 cầu thủ đắt giá cho hàng công. Đó là Joao Pedro (55 triệu bảng), Jamie Gittens (48,5 triệu bảng), Garnacho (40 triệu bảng), Liam Delap (30 triệu bảng) và Estevao (29 triệu bảng).

Nhưng với "tử huyệt" hàng thủ, Chelsea lại rất dè dặt trong việc bổ sung cầu thủ. Hato và Sarr vẫn còn quá trẻ để gánh vác hàng thủ Chelsea ngay lập tức. Người còn lại được đưa về, Ishe Samuels-Smith, còn kém tên tuổi và non nớt hơn.

Và rồi, 2 trận đối đầu nhà đương kim vô địch Champions League đã phơi bày tất cả điểm yếu của Chelsea. HLV Rosenior có thể thoải mái lựa chọn nhân sự cho hàng công nhưng hàng phòng ngự thì không. Giữa một Fofana đang đạt điểm rơi phong độ cực tệ và một Sarr chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở Champions League, HLV Rosenior đành lựa chọn Sarr đá chính.

Chứng kiến Chelsea thảm bại trước PSG, cựu tiền vệ Joe Cole cho rằng đừng trách HLV Rosenior vì thuyền trưởng Chelsea chỉ đang cố vá víu lỗ hổng tại CLB. Đây là hệ quả của một chiến lược chuyển nhượng sai lầm, khi mà Chelsea đã vung rất nhiều tiền lên thị trường chuyển nhượng nhưng chất lượng con người đang không dàn trải đều ở các tuyển.

"Tối nay, Chelsea chơi với những cầu thủ 19 và 20 tuổi (Sarr, Hato - PV). Điều đó không thể chấp nhận. Những trận đấu có tính chất căng thẳng tại Champions League cần những cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn hơn", Cole nhận định.

