Nhận định Bayern Munich vs Atalanta, 03h00 ngày 19/3: Không thể ngược dòng

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Atalanta, vòng 1/8 Champions League lúc 03h00 ngày 19/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Bayern Munich và Atalanta. Thua 1-6 ngay tại sân nhà, đội bóng Italia gần như không còn cơ hội ngược dòng khi làm khách của Hùm Xám.

Nhận định Bayern Munich vs Atalanta

Bayern vốn được đánh giá cao hơn Atalanta rất nhiều, nhưng không ai nghĩ rằng họ có thể đè bẹp đối thủ 6-1 ngay tại nước Italia. Chiến thắng đó càng đặc biệt hơn khi HLV Vincent Kompany quyết định để Harry Kane ngồi ngoài nghỉ ngơi.

Nicolas Jackson vừa trở thành tội đồ của Bayern ở Bundesliga, nhưng trước đó, anh chính là người dẫn dắt hàng công Hùm xám “vùi dập” Atalanta. Với việc bị treo giò ở giải quốc nội, Jackson rất có thể tiếp tục được đá chính ở trận đấu vào rạng sáng mai.

Trận hòa với Leverkusen khiến Bayern đứt mạch 7 trận thắng liên tiếp, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí đầu bảng của họ ở Bundesliga. Lúc này, Bayern vẫn hơn Dortmund đến 9 điểm và xem như đã chạm một tay vào chức vô địch.

Trong khi đó, Atalanta hiểu rằng họ phải vượt qua những trở ngại đáng kể để hoàn thành một trong những màn lội ngược dòng khó lường nhất trong lịch sử Champions League. Trận thua thảm hại 6-1 trước đối thủ người Đức tuần trước là thất bại với tỷ số đậm nhất của La Dea tại đấu trường châu Âu, ngang bằng với trận thua 5-0 trước Liverpool ở vòng bảng mùa giải 2020-21.

Để thủng lưới 6 bàn là một kỷ lục tệ hại mới của đội bóng Bergamo trên đấu trường châu lục, mặc dù thầy trò Raffaele Palladino đã thể hiện tinh thần chiến đấu khi cầm hòa đội bóng được đánh giá cao nhất là Inter Milan với tỷ số 1-1 tại Serie A.

Trận đấu giữa hai đội tại giải vô địch quốc gia tưởng chừng như sẽ càng thêm tồi tệ khi Francesco Pio Esposito đưa đội đầu bảng dẫn trước 1-0 trước phút thứ 30 tại San Siro, nhưng La Dea đã kiên cường chống trả, tránh được bàn thua thêm và tìm được bàn gỡ hòa nhờ Nikola Krstovic khi trận đấu chỉ còn tám phút nữa là kết thúc.

Mặc dù trận hòa đó đã giúp thầy trò Palladino tránh khỏi hai trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11, nhưng Atalanta đã tụt lại bảy điểm so với đội bóng đang có phong độ cao Como trong cuộc đua giành vị trí trong top 4 và suất trở lại Champions League mùa giải tới.

Hiện tại, La Dea chưa giành được chiến thắng nào kể từ trận thắng vang dội 4-1 trước Borussia Dortmund tháng trước. Atalanta hành quân đến Bavaria mà không có một chiến thắng nào trong 5 trận gần đây và đang tự hỏi liệu họ có thể sa sút đến mức nào tại Allianz Arena.

Thắng Bayern ở Allianz Arena vốn là nhiệm vụ khó nhằn với Atalanta. Vì vậy, không khó hiểu khi tất cả đều cho rằng họ không thể thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn để có cơ hội đi tiếp. Đây có lẽ sẽ là trận đấu “buồn tẻ” nhất trong loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này, và người ta sẽ chờ xem liệu Bayern có phô diễn sức mạnh nữa hay không.

Phong độ Bayern Munich vs Atalanta

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Atalanta

Bayern Munich: Prescott; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 3-1 Atalanta