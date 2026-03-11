Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Olise tỏa sáng rực rỡ, Bayern Munich hủy diệt Atalanta

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi sao trẻ Michael Olise đã có màn trình diễn chói sáng trong ngày Harry Kane vắng mặt, giúp Bayern Munich giành chiến thắng hủy diệt trước Atalanta ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

screen-shot-2026-03-11-at-055217.png
Olise ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Atalanta.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Michael Olise nhanh chóng trở thành tâm điểm trong lối chơi tấn công của Bayern Munich. Phút 12, từ một quả phạt góc của cầu thủ người Pháp, bóng tìm đến vị trí của Serge Gnabry trước khi được chuyền thuận lợi để Josip Stanisic dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Chỉ 10 phút sau, Olise tự mình ghi tên lên bảng điện tử bằng cú cứa lòng kỹ thuật từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Marco Carnesecchi.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao trẻ người Pháp tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện đường chọc khe tinh tế để Gnabry băng xuống tâng bóng qua Carnesecchi, giúp Bayern dẫn trước 3-0 chỉ sau 25 phút thi đấu.

3-9667.jpg

Sang hiệp hai, nhà vô địch Bundesliga vẫn duy trì sức ép lớn lên hàng thủ Atalanta. Tiền đạo Nicolas Jackson, người được bố trí đá cao nhất thay cho Harry Kane, nâng tỷ số lên 4-0 sau pha phản công nhanh, với đường kiến tạo bằng gót đầy tinh tế của Luis Diaz.

Olise tiếp tục hoàn tất cú đúp ở phút 64 bằng một pha cứa lòng đẳng cấp, trước khi Jamal Musiala ghi thêm bàn thắng chỉ ba phút sau đó, đưa Bayern vươn lên dẫn 6-0. Đây cũng là lần đầu tiên Bayern ghi 6 bàn tại Champions League kể từ tháng 9/2024.

Phải đến phút bù giờ, đội chủ nhà mới có bàn danh dự khi Mario Pasalic đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-6.

Chiến thắng áp đảo này giúp Bayern kéo dài chuỗi 9 trận bất bại trên sân khách, đồng thời tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Allianz Arena vào ngày 18/3.

Trọng Đạt
#Bayern Munich #Atalanta #Champions League #Olise #Gnabry #Jamal Musiala #Harry Kane

