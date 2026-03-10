Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Atalanta vs Bayern Munich, 03h00 ngày 11/3: Hy vọng cuối cùng của Italia

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Bayern Munich, vòng 16 đội Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atalanta tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước Dortmund và góp mặt ở vòng 16 đội. Đêm nay, đại diện của Serie A lại chạm trán một ông lớn của Bundesliga.

ata-vs-bayern.jpg

Nhận định trước trận Atalanta vs Bayern Munich

Atalanta đã thua Dortmund 0-2 ở trận lượt đi play-off. Trên sân nhà, đại diện Serie A lội ngược dòng bằng chiến thắng 4-1, sau khi Samardzic ghi bàn ở phút 90+8. Khoảnh khắc bùng nổ của Samardzic không chỉ giúp Atalanta ở lại với Champions League 2025/26, mà đã níu lại hy vọng mỏng manh cho cả nền bóng đá Italia ở sân chơi cúp C1 châu Âu.

Inter Milan, Juventus và Napoli đã gục ngã. Atalanta đã vượt qua Dortmund nhưng chuẩn bị đương đầu thử thách cực đại là Bayern Munich. Bên kia chiến tuyến, Bayern khép lại vòng phân nhánh với vị trí nhì bảng, qua đó giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

"Hùm xám" đang thể hiện phong độ hủy diệt ở cả đấu trường Champions League và Bundesliga. Họ thăng hoa trên phong độ xuất thần của Harry Kane, Luis Diaz và Jamal Musiala. Sau 40 trận đã đầu từ đầu mùa, Bayern thắng đến 35 trận, một con số đủ thuyết phục để thấy "Hùm xám" đang có phong độ tuyệt vời ra sao.

Bayern tự tin hướng đến chức vô địch, đó là thông điệp HLV Kompany đưa ra sau khi vòng phân nhánh khép lại. Trong khi đó, Atalanta đã mãn nguyện sau màn lội ngược dòng Dortmund. Giờ đây, Atalanta nỗ lực từng trận và tiếp tục chờ đợi bất ngờ.

Atalanta đang chật vật ở cuộc đua top 4 với cách biệt 5 điểm so với Como. HLV Raffaele Palladino sẽ phải tính toán khi Atalanta đang bước vào giai đoạn căng thẳng vì mật độ thi đấu dày. Atalanta sẽ tất tay cho trận lượt đi trên sân nhà. Nếu kết quả bất lợi, HLV Palladino có thể đổi sang kế hoạch khác để tập trung cho Serie A.

Phong độ, thành tích đối đầu Atalanta vs Bayern Munich

Sau trận thắng Dortmund, phong độ của Atalanta chững lại. Họ chỉ giành một điểm trong 2 trận gần nhất. Trong khi đó, Bayern đã có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.

Atalanta đã thua 6/7 trận gần đây ở knock-out Champions League. Trong 9 trận knock-out liên tiếp, đại diện Serie A thủng lưới ít nhất 2 bàn; một thống kê báo động. Atalanta chỉ thua 3 trong 14 lần chạm trán các CLB Đức ở cúp châu Âu. Nhưng đêm nay, Atalanta lần đầu chạm mặt Bayern và đây là khác biệt so với mọi trận đấu với CLB Đức trước đó.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Bayern Munich

Atalanta đang chờ đợi từng ngày để đón Ederson trở lại. Đây là vị trí tối quan trọng để Atalanta nghênh đón Bayern. Scalvini sẽ vắng mặt vì án treo giò, trong khi De Ketelaere ngồi ngoài vì chấn thương. Bên phía Bayern, Kane sẽ trở lại, giúp "Hùm xám" có sức mạnh tốt nhất để mang đến Italia.

Đội hình dự kiến:

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Bayern Munich: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Dự đoán tỷ số: Atalanta 0-1 Bayern Munich.

Hương Ly
#Atalanta #Bayern Munich #Champions League #Serie A #Bóng đá Italia #đấu trường châu Âu #lịch thi đấu #Nhận định trận đấu Atalanta vs Bayern Munich #dự đoán Atalanta vs Bayern Munich #h1 Atalanta vs Bayern Munich #trực tiếp Atalanta vs Bayern Munich

Xem thêm

Cùng chuyên mục