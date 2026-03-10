Nhận định Atalanta vs Bayern Munich, 03h00 ngày 11/3: Hy vọng cuối cùng của Italia

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Bayern Munich, vòng 16 đội Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atalanta tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước Dortmund và góp mặt ở vòng 16 đội. Đêm nay, đại diện của Serie A lại chạm trán một ông lớn của Bundesliga.

Nhận định trước trận Atalanta vs Bayern Munich

Atalanta đã thua Dortmund 0-2 ở trận lượt đi play-off. Trên sân nhà, đại diện Serie A lội ngược dòng bằng chiến thắng 4-1, sau khi Samardzic ghi bàn ở phút 90+8. Khoảnh khắc bùng nổ của Samardzic không chỉ giúp Atalanta ở lại với Champions League 2025/26, mà đã níu lại hy vọng mỏng manh cho cả nền bóng đá Italia ở sân chơi cúp C1 châu Âu.

Inter Milan, Juventus và Napoli đã gục ngã. Atalanta đã vượt qua Dortmund nhưng chuẩn bị đương đầu thử thách cực đại là Bayern Munich. Bên kia chiến tuyến, Bayern khép lại vòng phân nhánh với vị trí nhì bảng, qua đó giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

"Hùm xám" đang thể hiện phong độ hủy diệt ở cả đấu trường Champions League và Bundesliga. Họ thăng hoa trên phong độ xuất thần của Harry Kane, Luis Diaz và Jamal Musiala. Sau 40 trận đã đầu từ đầu mùa, Bayern thắng đến 35 trận, một con số đủ thuyết phục để thấy "Hùm xám" đang có phong độ tuyệt vời ra sao.

Bayern tự tin hướng đến chức vô địch, đó là thông điệp HLV Kompany đưa ra sau khi vòng phân nhánh khép lại. Trong khi đó, Atalanta đã mãn nguyện sau màn lội ngược dòng Dortmund. Giờ đây, Atalanta nỗ lực từng trận và tiếp tục chờ đợi bất ngờ.

Atalanta đang chật vật ở cuộc đua top 4 với cách biệt 5 điểm so với Como. HLV Raffaele Palladino sẽ phải tính toán khi Atalanta đang bước vào giai đoạn căng thẳng vì mật độ thi đấu dày. Atalanta sẽ tất tay cho trận lượt đi trên sân nhà. Nếu kết quả bất lợi, HLV Palladino có thể đổi sang kế hoạch khác để tập trung cho Serie A.

Phong độ, thành tích đối đầu Atalanta vs Bayern Munich

Sau trận thắng Dortmund, phong độ của Atalanta chững lại. Họ chỉ giành một điểm trong 2 trận gần nhất. Trong khi đó, Bayern đã có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.

Atalanta đã thua 6/7 trận gần đây ở knock-out Champions League. Trong 9 trận knock-out liên tiếp, đại diện Serie A thủng lưới ít nhất 2 bàn; một thống kê báo động. Atalanta chỉ thua 3 trong 14 lần chạm trán các CLB Đức ở cúp châu Âu. Nhưng đêm nay, Atalanta lần đầu chạm mặt Bayern và đây là khác biệt so với mọi trận đấu với CLB Đức trước đó.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Bayern Munich

Atalanta đang chờ đợi từng ngày để đón Ederson trở lại. Đây là vị trí tối quan trọng để Atalanta nghênh đón Bayern. Scalvini sẽ vắng mặt vì án treo giò, trong khi De Ketelaere ngồi ngoài vì chấn thương. Bên phía Bayern, Kane sẽ trở lại, giúp "Hùm xám" có sức mạnh tốt nhất để mang đến Italia.