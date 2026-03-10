Háo hức chờ đón Tiền Phong Marathon 2026

Ấn tượng khó quên

Mờ sáng trên đường ven biển Trần Phú - nơi được mệnh danh là thiên đường chạy bộ ở Nha Trang, mấy hôm nay lượng người chạy bộ tăng lên thấy rõ. Nhìn những bước chạy ấy, ai cũng biết, đó là những runner đang luyện tập cho giải Tiền Phong Marathon 2026. Tiết trời cuối Xuân ở dọc biển Nha Trang đang đẹp và nhịp sống ban sớm ở đây đang dần sôi động, khi sự kiện thể thao lớn đang đến gần.

Cũng như các runner đang phấn khích kia, anh Huỳnh Hiếu (ở phường Nam Nha Trang) đã có vài buổi tập luyện trên cung đường này. “Với chúng tôi, Tiền Phong Marathon 2026 hơn cả một giải chạy, đó là một sự kiện quốc gia, không chỉ bởi tên gọi (Giải Vô địch Quốc gia Marathon - PV) mà còn sự hiện diện bởi số người tham dự kỷ lục của các giải chạy ở Việt Nam. Tầm vóc của giải không chỉ ở bề dày truyền thống mà còn ở ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp nâng cao thể chất người Việt Nam qua việc truyền cảm hứng bền bỉ đến ý thức rèn luyện thân thể của cộng đồng”, anh Hiếu chia sẻ.

Tiền Phong Marathon để lại nhiều “ấn tượng khó quên” bởi cách đây 2 năm anh Hiếu cũng tham gia chạy khi giải đấu được tổ chức trên quê hương anh là tỉnh Phú Yên. “Đó không chỉ là giải chạy, mà là một ngày hội. Đó không chỉ là dịp người dân địa phương nơi tổ chức được xem màn so tài của các ngôi sao marathon nổi tiếng (kể cả người nước ngoài), mà thực sự là một gala nhiều sắc màu với nhiều hoạt động thật náo nhiệt ở không gian tổ chức giải và trên đường phố. Đó còn là dịp mọi người được cuốn vào không khí như “bùng nổ” của thể thao, du lịch và mua sắm. Người dân địa phương, du khách được sống trong sự hào hứng tuyệt vời trong suốt thời gian giải diễn ra. Thật khó quên, khi người dân vỗ tay, đánh trống… để cổ vũ đoàn đua. Mặc dù Ban Tổ chức đã chuẩn bị tươm tất các trạm tiếp nước với đội ngũ tình nguyện viên tận tình, nhưng thật thương mến biết bao khi người dân bên đường vẫn mang khăn lạnh, nước uống mời chúng tôi”, anh Hiếu xúc động nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Đạt (bìa phải) tham gia một giải chạy phong trào ở Nha Trang - Khánh Hòa.

Anh Huỳnh Hiếu cũng cho biết, bản thân rất tiếc nuối khi lỡ hẹn với giải năm vừa qua tại Quảng Trị. Năm nay, suýt nữa anh Hiếu lại bỏ cuộc vì một tai nạn khá nặng làm gãy 3 xương sườn sau. “Với thời gian dưỡng thương và phục hồi khá lâu, tôi không chắc có tham dự giải được không, nên đã không đăng ký từ sớm. Khi các bước luyện tập dần được phục hồi, thật bất ngờ, một người bạn gửi cho tôi lời mời đăng ký miễn phí tham gia giải chạy lần này. Đó thật sự là một món quà lớn. Tôi không đặt PR cho mình như các lần chạy trước, nhưng được trở lại đường chạy của giải Tiền Phong Marathon 2026 với tôi, lúc này đã là quá đủ”, anh Hiếu chia sẻ.

Háo hức “đón ánh bình minh”

Cũng như nhiều người dân tham gia chạy tại Tiền Phong Marathon 2026, anh Trương Công Nghĩa (ở phường Nam Nha Trang, công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa) cũng đang tích cực tập luyện để thi đấu. “Khi nhấn nút hoàn tất đăng ký tham gia cự ly 21km tại Tiền Phong Marathon 2026, tôi cảm thấy một niềm háo hức rất đặc biệt. Đó không chỉ là cảm giác chuẩn bị cho một cuộc đua, mà còn là sự mong chờ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của một giải chạy có truyền thống lâu đời và uy tín trong làng thể thao Việt Nam. Được góp mặt trên đường chạy cùng với gần 15.000 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ”, anh Nghĩa nói.

Đối với bản thân anh Nghĩa, chạy bộ không chỉ đơn thuần là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện ý chí, sự bền bỉ và kỷ luật. Những buổi chạy đều đặn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đồng thời mang lại sự cân bằng về tinh thần sau những giờ làm việc bận rộn. Mỗi bước chạy cũng là dịp để Nghĩa sắp xếp lại suy nghĩ, giải tỏa áp lực và nạp thêm năng lượng tích cực cho công việc cũng như cuộc sống.

Anh Huỳnh Hiếu trên đường chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 65 - năm 2024 tại Phú Yên.

Chia sẻ về thông điệp của giải Tiền Phong Marathon 2026, anh Trương Công Nghĩa cho hay: “Giải năm nay mang thông điệp rất ý nghĩa là “Đón ánh bình minh”. Với tôi, bình minh không chỉ là khoảnh khắc mặt trời dần ló rạng trên biển mà còn gợi lên cảm giác về một khởi đầu mới, về niềm tin và khát vọng vươn lên. Khi cuộc đua bắt đầu từ hơn 4 giờ sáng, tôi sẽ được sải bước trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, dần dần đón những tia nắng đầu ngày lan tỏa trên vịnh Nha Trang, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như nhịp sống đang thức dậy nơi mình đang làm việc và gắn bó”.

Hành trình “rèn chí, luyện thân”

Anh Nguyễn Văn Đạt (ở phường Bắc Nha Trang, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa) cũng là một trong những người đầu tiên nhận bib của giải Tiền Phong Marathon 2026. Không giấu được niềm vui này, anh Đạt chia sẻ: “Nhận được chiếc bib cự ly 10km do ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2026 tài trợ, trong tôi trào dâng niềm xúc động và sự trân trọng chân thành. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa tiếp thêm động lực cho đam mê chạy bộ của tôi, mà còn là cơ hội để tôi hòa mình vào bầu không khí rực lửa của một giải đấu uy tín cấp quốc gia. Từng có kinh nghiệm tham gia các giải chạy phong trào, lần trở lại này mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt: vừa thân quen như gặp lại người bạn cũ, vừa mới mẻ và đầy hào hứng như những ngày đầu tiên xỏ giày tập luyện”.

Với anh Nguyễn Văn Đạt, chạy bộ không đơn thuần là một môn thể thao, mà là một lối sống. Những sải bước đều đặn mỗi ngày là phương thuốc kỳ diệu giúp cải thiện sức bền, tăng cường hệ tim mạch và nâng cao thể lực tổng thể. Quan trọng hơn, trong guồng quay hối hả của công việc, chạy bộ chính là khoảng lặng quý giá để anh Đạt giải tỏa áp lực, cân bằng cảm xúc và tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Khi cơ thể dẻo dai, tinh thần cũng trở nên minh mẫn và sắc bén hơn. Chính sự kỷ luật từ đường chạy đã rèn luyện cho anh Đạt bản lĩnh để tập trung tối đa, xử lý công việc một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn những đòi hỏi khắt khe trong môi trường công tác hiện nay.

“Càng tự hào hơn khi giải chạy năm nay diễn ra ngay tại Nha Trang - nơi tôi sinh sống và cống hiến. Được sải bước trên những cung đường ven biển thân thuộc, hít hà vị mặn mòi của đại dương và đón ánh bình minh rực rỡ trên vịnh biển quê hương là một trải nghiệm vô cùng thiêng liêng. Qua từng kilomet đường chạy, tôi không chỉ cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp năng động, tràn đầy sức sống của Nha Trang mà còn khát khao được góp phần nhỏ bé của mình để lan tỏa hình ảnh một thành phố biển thân thiện, văn minh và quyến rũ đến với bạn bè muôn phương. Cảm ơn báo Tiền Phong đã kết nối đam mê và hẹn gặp tất cả mọi người tại vạch xuất phát giữa lòng Nha Trang rực nắng”, anh Đạt háo hức chia sẻ.