Nhận định bóng đá nữ Ấn Độ vs nữ Đài Bắc Trung Hoa, 16h00 ngày 10/3: Căng như dây đàn

TPO - Nhận định bóng đá trận đội tuyển nữ Ấn Độ vs đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 16h00 ngày 10/3 ở vòng bảng giải vô địch nữ châu Á 2026 (Asian Women Cup 2026). Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Các cầu thủ nữ Ấn Độ trong trận đấu với Việt Nam

Nhận định trước trận đấu Ấn Độ vs Đài Bắc Trung Hoa

Ấn Độ gặp nhiều bất lợi trước cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa khi đã thua liên tiếp 2 trận trước Nhật Bản và đội tuyển nữ Việt Nam. Để nuôi cơ hội đi tiếp, họ buộc phải đánh bại Đài Bắc Trung Hoa.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đối thủ của Ấn Độ đang có phong độ khá ổn định, với việc thắng 3/5 trận gần nhất, gồm chiến thắng trước Việt Nam. Dù vậy khi cơ hội vẫn còn, đoàn quân của HLV Amelia Valverde ắt không dễ bỏ cuộc. Có vẻ như Ấn Độ đã chấp nhận buông trận đấu với Nhật Bản để dồn sức cho 2 trận đấu còn lại ở bảng C.

Hệ thống thi đấu của Ấn Độ được tổ chức khá tốt khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Bên cạnh đó, việc được nghỉ ngơi nhiều hơn cũng sẽ giúp Ấn Độ đảm bảo thể lực tốt nhất cho trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Chính vì vậy nếu chủ quan, Đài Bắc Trung Hoa hoàn toàn có thể bị bất ngờ trước đối thủ. Điểm mạnh của Đài Bắc Trung Hoa là hàng phòng ngự chơi chặt chẽ, có độ tập trung cao. Ngược lại, hệ thống phòng ngự của Ấn Độ không thực sự tốt.

Ở một trận đấu đôi bên đều cùng giành điểm, diễn biến cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa trở nên khó đoán.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Đài Bắc Trung Hoa đang có phong độ ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Ấn Độ thua 3 thắng 2 trong 5 trận gần đây. Thành tích đối đầu giữa đôi bên khá cân bằng khi Đài Bắc Trung Hoa thắng 2, thua 1 trong 3 lần gặp nhau.

Về lực lượng, 2 đội đều có đội hình tốt nhất cho trận đấu. Ấn Độ lợi thế khi được nghỉ 5 ngày trước cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.

Đội hình dự kiến

ĐT nữ Ấn Độ: Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha.

ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Matsunaga, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin

