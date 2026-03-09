Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chính phủ Malaysia chấp nhận án phạt của CAS, nhưng quan chức Liên đoàn bóng đá thì không!

Đặng Lai

TPO - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia xác nhận ông chấp nhận hình phạt của FIFA và CAS. Nhưng Giám đốc điều hành đội tuyển nước này thì vẫn một mực lên tiếng chỉ trích...

img-8274.jpg

Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS) đã có phán quyết liên quan đến đơn kháng cáo của FAM về 7 trường hợp nhập tịch gian lận gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Hogaldo và Gabriel Palmero. Theo đó, bản án mà FIFA dành cho nhóm 7 cầu thủ được giảm nhẹ một phần còn án phạt (gần 12 tỷ đồng) dành cho FAM được giữ nguyên.

Phía LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn cương quyết bảo vệ luận điểm của mình. Giám đốc điều hành đội tuyển nước này, Rob Friend tuyên bố các cầu thủ “liêm chính” và quy trình của FAM là “minh bạch”. Ông lớn tiếng chỉ trích CAS quá nặng tay vì nhiều vụ việc tương tự như trước nhưng dính án nhẹ hơn rất nhiều.

“Chúng tôi thất vọng với quyết định chung của CAS dù hình thức xử phạt đã được giảm nhẹ. Dựa trên những lập luận được đưa ra, chúng tôi tin rằng có cơ sở vững chắc cho một quyết định khác, và các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và liêm chính cao và quy trình của chúng tôi là minh bạch”, vị quan chức hàng đầu FAM nhấn mạnh.

malaysia.jpg

“Hình phạt này không tương xứng khi so sánh với một số trường hợp tương tự trước đây, trong đó không áp dụng hình phạt cấm thi đấu hoàn toàn với các cầu thủ”.

Trái với lời cương quyết từ Rob Friend, bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Taufiq Johari, cho rằng án phạt từ CAS là xác đáng. "Quy trình pháp lý đã được thực hiện và chúng tôi chấp nhận phán quyết. Chúng tôi sẽ xem xét những hành động cần thiết tiếp theo" ông cho biết. "Chúng tôi sẽ xem đây là một bài học và xem xét các bước tiếp theo được thực hiện bởi Bộ”.

Thông điệp từ cơ quan quản lý thể thao Malaysia có thể đang khiến các quan chức FAM run rẩy. Vì từ khi chưa có phán quyết cuối cùng của CAS, chính phủ Malaysia đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Các quan chức FAM đã trình diện cảnh sát, lấy lời khai. Bộ Nội vụ Malaysia cũng cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ việc ra trước ánh sáng. Cộng thêm tuyên bố từ Taufiq Johari, không loại trừ khả năng một hình phạt đang chờ đợi các nhà quản lý bóng đá Malaysia.

Đặng Lai
