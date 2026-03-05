Truyền thông Malaysia phản ứng thế nào trước phán quyết bất lợi từ CAS?

TPO - Các báo lớn của Malaysia nhìn chung đều khẳng định rằng quá trình kháng cáo của bóng đá nước nhà đã mang lại chút tín hiệu tích cực. Nhưng họ cho rằng đây vẫn là bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia.

Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) vừa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, cơ quan này gần như giữ nguyên án phạt mà FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch gian dối gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Họ vẫn bị đình chỉ thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ bị cấm tham gia các trận đấu chính thức và vẫn được phép tập luyện với CLB chủ quản. FAM vẫn phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 12 tỷ đồng) cho FIFA.

Như vậy, vụ việc của bóng đá Malaysia đã ngã ngũ. 7 cầu thủ sẽ phải tiếp tục thi hành án treo giò (mới thi hành được 4 tháng, phải hoàn tất 8 tháng còn lại) và chắc chắn sẽ không thể xuất hiện ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Truyền thông Malaysia dĩ nhiên không hài lòng với kết quả này. Theo nhiều cách tiếp nhận khác nhau mà các báo Malaysia coi vấn đề này nặng nhẹ khác nhau. Ví dụ tờ Bharian vẫn coi quyết định của CAS là động thái giảm án cho 7 tuyển thủ.

“Từ chỗ bị cấm hoạt động bóng đá, 7 cầu thủ đã được trở lại tập luyện cùng CLB. Họ vẫn bị cấm thi đấu chính thức. Có thể hiểu đơn kháng cáo của các cầu thủ được chấp thuận một phần và các hình phạt được sửa đổi một phần”, ấn phẩm này viết.

Trang Stadium Astro thì coi bản án của CAS là bài học đắt giá về cách quản lý của bóng đá Malaysia. “Quyết định của CAS mang lại sự nhẹ nhõm phần nào cho đội tuyển quốc gia vì các cầu thủ liên quan vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, đặc biệt là trước một số giải đấu quan trọng ở cấp độ châu Á”, Stadium Astro nhận định.

7 cầu thủ nhập tịch lậu sẽ không được khoác áo đội tuyển Malaysia trong trận gặp Việt Nam vào 31/3

“Tuy nhiên, vấn đề này vẫn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của công tác quản lý bóng đá nước nhà. Vì vụ bê bối này cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá quốc tế. Đây cũng là bài học quan trọng để FAM đảm bảo quy trình cấp giấy tờ và xác nhận tư cách cầu thủ sao cho minh bạch và tuân thủ các quy định của FIFA. Như vậy, họ mới có thể ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn”.

Trong khi đó, Makan Bola lại coi đây là cơ hội. Vì theo họ, HLV Peter Cklamovski có thể sử dụng những gương mặt chất lượng khác trong trận gặp Việt Nam vào 31/3 và xa hơn là ASEAN Cup 2026.

"Quyết định này khiến đội tuyển Harimau Malaya mất đi 7 cầu thủ - Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal và Hector Hevel - trong trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam" Makan Bola viết.

"Cklamovski được kỳ vọng sẽ phát huy tài năng của đội Malaysia vì vẫn còn nhiều cầu thủ (nhập tịch) chất lượng ở giải Super League. Những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ này mở ra cơ hội cho đội tuyển quốc gia duy trì được đội hình mạnh nhờ dàn cầu thủ chất lượng cao".