Thể thao

Google News

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú: Phán quyết CAS không ảnh hưởng sự chuẩn bị của ĐTVN cho trận đấu với Malaysia

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cho trận đấu lượt về với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31/3 tới, theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

anh-chup-man-hinh-2026-03-03-luc-085647.png

“Bất kể phán quyết của CAS với Malaysia ra sao, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chủ động về mặt chuyên môn. Mục tiêu của chúng ta là đánh bại họ ở trận đấu sắp tới. Tôi cho rằng khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng quyết tâm của HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ, Việt Nam đủ khả năng để chiến thắng”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Do bê bối liên quan việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang đối diện án kỷ luật từ FIFA và AFC. Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái. Hiện Malaysia vẫn trông đợi vào cú “đào thoát” phút cuối nhờ phán quyết của Toà trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

anh-chup-man-hinh-2026-03-03-luc-085813.png

Theo ông Trần Anh Tú, trường hợp Malaysia bị xử thua, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên thay vì chờ đợi, VFF đã chủ động cùng HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam, hướng đến các mục tiêu lớn trong năm 2026 như Asian Cup 2027 và đặc biệt ASEAN Cup 2026 diễn ra cuối năm.

Trước mắt để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Ông Trần Anh Tú cho biết:

“Thông qua trận đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ rà soát và đánh giá lại phong độ các cầu thủ, lựa chọn lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng dự kiến đội sẽ có 1 đợt tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Từ tháng 9 đến tháng 11, đội tuyển Việt Nam có thể có 4-5 trận giao hữu cho VCK Asian Cup”.

anh-chup-man-hinh-2026-03-03-luc-085902.png
Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở trận lượt đi nhờ dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu

Trước thềm trận đấu với Malaysia, HLV Kim Sang-sik đón tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương và có phong độ khá ổn định trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội) cũng thể hiện mong muốn tiếp tục góp mặt trong màu áo ĐTQG.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, tuỳ thuộc quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang-sik, một số gương mặt trẻ ở đội tuyển U23 Việt Nam có thể có cơ hội ở đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #cầu thủ nhập tịch #Kim Sang-sik #Malaysia #Asian Cup 2027 #Nguyễn Xuân Son

