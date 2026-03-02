Điều gì biến Anderson thành 'hàng hot' 100 triệu bảng ở Ngoại hạng Anh?

TPO - Elliot Anderson thể hiện phong độ xuất sắc và ổn định cùng Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh. Sau mùa giải 2025/26, tuyển thủ Anh có nhiều lựa chọn để gia nhập bến đỗ lớn hơn.

Khi Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại, thị trường chuyển nhượng tại xứ sở sương mù sẽ bùng nổ vì cái tên Eliot Anderson. Ngay lúc này, Man City, MU, Liverpool, Chelsea và thậm chí là Newcastle, Tottenham đều muốn có sự phục vụ của Anderson. Man City được cho là đang chiếm thế thượng phong khi trở thành bến đỗ ưu tiên trong lựa chọn của Anderson. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính hùng hậu từ các đối thủ còn lại, cục diện thương vụ hoàn toàn có thể đảo chiều nếu một trong số đó sẵn sàng trao cho Anderson một bản hợp đồng đủ sức nặng và hấp dẫn hơn.

4 năm trước, Anderson từng phiêu bạt đến tận giải hạng ba Anh. Tiền vệ sinh năm 2002 trở lại Newcastle, chinh chiến ở Ngoại hạng Anh từ mùa 2022/23. Hè 2024, Nottingham chi 30 triệu bảng để chiêu mộ Anderson. Ngay mùa đầu tiên khoác áo Nottingham, Anderson giật giải Cầu thủ hay nhất mùa của CLB. Và đến mùa này, anh thực sự vươn mình, khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Anderson tài năng thế nào?

Bốn tháng trước, Anderson nổi lên như một hiện tượng của Ngoại hạng Anh sau chuỗi màn trình diễn xuất sắc liên tiếp, đồng thời gây tiếng vang khi được HLV Tuchel triệu tập lên tuyển Anh. Còn ở hiện tại, anh không còn được nhắc đến như một “hiện tượng” nhất thời nữa. Anderson đã duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài, khẳng định đẳng cấp bằng việc góp mặt trong tốp 5 tiền vệ trung tâm được chấm điểm cao nhất toàn giải (trung bình 7,2 điểm).

Từ năm 18 tuổi, Anderson đã ra mắt đội một Newcastle. Sau 6 năm phiêu bạt qua 3 CLB, Anderson từng chơi ở đủ vị trí trên sân, từ tiền vệ phòng ngự đến chạy cánh và tiền vệ tấn công. Ngay lúc này, Anderson là phiên bản hoàn hảo của một tiền vệ trung tâm. Anh giỏi ở khả năng thu hồi bóng, tranh chấp tay đôi khỏe và sở hữu bộ kỹ năng chuyền bóng đa dạng. Anderson có thể chạm tốc độ tối đa 31,3 km/h, một con số đủ tốt để giúp anh gây áp lực với bất kỳ ai trên sân.

Tại Ngoại hạng Anh 2025/26, Anderson đã đá chính cả 28 trận cho Nottingham. Anh chơi chủ yếu trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Khi Nottingham điều chỉnh sơ đồ sang 3-5-2, vị trí của Anderson ở giữa sân sẽ dâng cao đôi chút để đá 2 tiền vệ trung tâm giăng ngang. Nhìn vào biểu đồ nhiệt, có thể thấy tầm hoạt động của Anderson hướng hẳn sang cánh trái, nơi mà anh hợp cùng Neco Williams và Hudson-Odoi thành "tam giác" tấn công chủ lực của Nottingham.

Anderson không chơi trong một vai trò nhất định. Thay vào đó, tiền vệ của Nottingham đá "bao sân" và mọi kỹ năng đều trên mức trung bình. Thống kê từ Football365 chỉ ra tính đến ngày 21/2, tổng quãng đường di chuyển của Anderson lên đến 285km, cao nhất tại Ngoại hạng Anh. Khả năng thu hồi bóng, đánh chặn và tranh chấp tay đôi của Anderson là rất ấn tượng.

Hãy nhìn vào chỉ số phòng ngự của Anderson so với các tiền vệ hàng đầu khác, thuộc các "ông lớn" ở Ngoại hạng Anh. Ở cả 2 chỉ số quan trọng: tranh chấp tay đôi thành công và thu hồi bóng, Anderson đều dẫn đầu trong nhóm này. Tất nhiên, con số thống kê chỉ phản ánh phần nào câu chuyện, khi Nottingham thường chơi ở thế cửa dưới, Anderson phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn và từ đây các chỉ số trội hơn.

Song, nó phản ánh được điều mà HLV Thomas Tuchel từng khen ngợi Anderson: "Đây là tiền vệ rất mạnh mẽ, chịu tranh chấp và có sức mạnh ấn tượng ở tuyến giữa". Với 8,5 lần thu hồi bóng/trận, Anderson nằm ở tốp đầu trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về chỉ số này. Trang Total Football Analysis nhận định: "Anderson chọn vị trí cực tốt, luôn có mặt ở các điểm nóng khi CLB phòng ngự hoặc chống phản công".

Các chỉ số chuyền bóng của Anderson cũng ấn tượng. Mỗi trận, anh chạm bóng 91 lần, thực hiện 66,3 đường chuyền và chuẩn xác 85%. Trong 91 đường chuyền của Anderson, có 3,5 đường chuyền dài đạt tỷ lệ chuẩn xác 58% và 1,5 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Khi cầm bóng trên sân nhà, Anderson chuyền chuẩn 91%. Và khi cầm bóng trên phần sân đối phương, tỷ lệ chuyền chuẩn xác của tiền vệ này giảm còn 81%.

HLV Sean Dyche, thầy cũ của Anderson tại Nottingham, ví tiền vệ này như một chiếc Rolls-Royce ở tuyến giữa khi hội tụ đủ các yếu tố chơi bền bỉ, ít mắc lỗi, không phô trương quá nhiều nhưng luôn có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Nottingham.

Nhìn vào biểu đồ nhiệt để thấy phạm vi hoạt động ấn tượng của Anderson ở tuyến giữa.

'Cờ' đang trong tay Man City?

Ở tuổi 23, Anderson đã có 100 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh. Từ màn trình diễn xuất sắc ở CLB đến đội tuyển và trong diện cầu thủ "homegrown, giá trị của Anderson chắc chắn được đẩy lên rất cao sau mùa giải 2025/26. Ngay lúc này, sao Nottingham được định giá 60 triệu euro (52 triệu bảng) trên Transfermarkt. Sky Sports dự đoán giá trị chuyển nhượng của Anderson vào kỳ chuyển nhượng hè sẽ dao động từ 100-120 triệu bảng.

Thế giới bóng đá đang khan hiếm tiền vệ trung tâm chất lượng. Và một tiền vệ trung tâm chất lượng người Anh, đã khẳng định đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh và sẵn sàng cho một thương vụ chuyển nhượng như Anderson càng khan hiếm. Không có gì khó hiểu khi Man City, MU, Chelsea, Arsenal và cả Liverpool đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Anderson.

Man City khao khát có Anderson hơn tất cả. "The Citizens" cần một tiền vệ trung tâm chất lượng, thi đấu ổn định để sẵn sàng thay thế vai trò của Rodri - người đang rục rịch chia tay sân Etihad. MU cũng rất muốn có sự phục vụ của Anderson sau khi Casemiro chia tay sân Old Trafford sau mùa này.

Liverpool cần một chốt chặn xuất sắc và ổn định hơn ở tuyến giữa, thay vì bộ đôi Gravenberch - Mac Allister chơi với phong độ thất thường từ mùa này. Sự cơ động, máu lửa của Anderson được dự đoán sẽ rất phù hợp cho Liverpool. Trong khi đó, khả năng Anderson gia nhập Chelsea hoặc Arsenal không được đánh giá cao khi 2 CLB này đang có những vị trí chất lượng trùng với vai trò của Anderson.

Anderson rất, rất giỏi. Đây là mẫu tiền vệ bạn luôn muốn có trong đội hình. Cậu ấy mạnh mẽ trong tranh chấp, không né va chạm và luôn sẵn sàng làm công việc thầm lặng cho tập thể.



HLV Thomas Tuchel.

Những trang thể thao hàng đầu tại Anh như Sky Sports, Telegraph nhận định thương vụ Anderson sẽ là cuộc chiến "song mã" giữa Man City và Man Utd. Một bên là Man City, với Pep Guardiola sẵn sàng "trải thảm đỏ" cho Anderson. Với hệ thống chiến thuật hoàn thiện của Man City, Anderson được kỳ vọng tỏa sáng ngay lập tức và việc cập bến sân Etihad cũng giúp anh có cơ hội sáng cửa chinh phục các danh hiệu nhất.

Trong khi đó, thứ giúp MU tạo nên bất ngờ trong thương vụ có thể là bản hợp đồng hậu hĩnh. Khi đến với MU, Anderson sẽ ngay lập tức có suất đá chính. Anh sẽ là một phần quan trọng trong tham vọng trở lại thời hoàng kim của MU. Song, gia nhập "Quỷ đỏ" ở giai đoạn này luôn là rủi ro với các ngôi sao, trước hết đến từ cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở các đấu trường.

Ở chiều ngược lại, thương vụ "bom tấn" Anderson cũng là canh bạc cho mọi CLB lớn muốn sở hữu tiền vệ này. Bài học Kalvin Phillips của Man City vẫn còn đó, một tiền vệ từng chơi hay tại Leeds và là trụ cột không thể thay thế của tuyển Anh ở EURO 2020. Khi gia nhập Man City, Phillips chuyển mình từ một CLB nhỏ sang đội bóng có "DNA" vô địch. Từ cách chơi phòng ngự sang kiểm soát thế trận và tấn công, Phillips bị "ngợp", chật vật tìm cơ hội ra sân và bị bật bãi khỏi Man City.

Sau hai năm tỏa sáng trong màu áo Nottingham, Anderson đứng trước bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Anh có thể bứt phá để vươn tầm như Declan Rice, hoặc cũng có thể đối mặt với bi kịch "vượt ngưỡng thất bại" như Phillips.