Nhận định nữ Hàn Quốc vs nữ Iran, 16h00 ngày 3/2: Chênh lệch trình độ

TPO - Nhận định bóng đá nữ Hàn Quốc vs nữ Iran, Cúp châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với trình độ vượt trội, đội tuyển nữ Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ có khởi đầu tưng bừng trước Iran.

Nhận định trước trận đấu nữ Hàn Quốc vs nữ Iran

Hàn Quốc không phải là một trong những đội mạnh nhất châu Á. Trình độ của họ vẫn còn khoảng cách khá xa so với Nhật Bản và Triều Tiên. Tuy nhiên so với Iran thì đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn đang vượt trội.

Hàn Quốc sở hữu những cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, thi đấu ở nhiều nền bóng đá mạnh như Shin Na-yeong ở Brooklyn FC, Choo Hyo-joo cho Ottawa Rapid hay Park Soo-jeong cho AC Milan… Chơi bóng cho những nền bóng đá mạnh giúp các ngôi sao này tích lũy trình độ, qua đó nâng cấp đội tuyển quốc gia.

Trong đội hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất có cầu thủ mang dòng máu Mỹ - Hàn: Casey Phair. Tại World Cup 2023, cô đã xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc khi mới 16 tuổi. Những năm năm qua, tiền đạo này thường xuyên ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển nhà, chứng tỏ được năng lực săn bàn và kỹ năng xử lý bóng ở đẳng cấp cao.

Với đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở môi trường lớn, tuyển Hàn Quốc đang tự tin chinh phục Asian Cup 2026. Ở lần tham dự gần nhất, đội tuyển này đã lọt vào tới chung kết. Năm nay, họ kỳ vọng có thể làm được điều tương tự.

Casey Phair trong màu áo Hàn Quốc

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Hàn Quốc vs nữ Iran

Trong khi đó bóng đá nữ Iran mới đang ở giai đoạn bình minh phát triển. Họ không có thành tích tốt, thậm chí thua cả những đội bóng yếu ở sân chơi châu lục. Đây mới chỉ là lần thứ 2 Iran xuất hiện ở vòng chung kết của Cúp châu Á. Thậm chí ở VCK đầu tiên tham dự họ còn không ghi nổi bàn nào, nhận tới 12 bàn thua để trở thành một trong những đội tuyển kém nhất giải.

Vì vậy năm nay, Iran khó mong đợi một cú hích. Phong độ trước giải của đội tuyển này cũng đáng lo. Họ chỉ thắng được những nền bóng đá yếu bậc nhất như Bhutan, Nepal… chứ hiếm khi tạo được sức cạnh tranh ngang hàng với những đội tuyển trung bình khá. Ví dụ, Iran vừa toàn thua Uzbekistan cả 2 trận tiền giải đấu, trước đó họ cũng thua Lebanon, Jordan…

Nhìn chung, tuyển nữ Iran bị đánh giá yếu hơn Hàn Quốc rất nhiều. Vấn đề là các cô gái xứ kim chi có chơi hết sức để vùi dập đối thủ hay giữ lực lượng cho 2 trận đấu gian nan phía trước với Australia và Philippines?