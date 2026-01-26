Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Về nước sau trận thua U23 Việt Nam, HLV U23 Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi, sau đó mắng mỏ học trò

Thanh Hải
TPO - Vào hôm qua, U23 Hàn Quốc đã về nước trong lặng lẽ. Nhưng ngay tại sân bay, HLV Lee Min-sung đã khuấy động dư luận khi công khai chỉ trích học trò.

1000043394.jpg

Tại sân bay quốc tế Incheon, HLV Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ xứ kim chi vì những gì U23 Hàn Quốc đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong suốt giải đấu, truyền thông và người hâm mộ xứ kim chi liên tục thể hiện sự thất vọng với đội bóng của HLV Lee Min-sung cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu.

"Trước các đối thủ chỉ gồm những cầu thủ U22 như Nhật Bản và Uzbekistan, U23 Hàn Quốc vẫn không thể kiểm soát trận đấu và chơi kém cỏi trong suốt trận đấu. Thất bại trong trận tranh hạng ba trước U23 Việt Nam cũng để lại dư vị cay đắng. Dù có lợi thế hơn người, U23 Hàn Quốc vẫn không thể kết liễu trận đấu và cuối cùng nhận thua trong loạt sút luân lưu. Họ đã vào thời điểm cần phải thắng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và lòng tự tôn", kênh truyền thông MHNSE bình luận.

1000043395.jpg
U23 Hàn Quốc về nước trong lặng lẽ.

"Tôi xin lỗi người hâm mộ vì các màn trình diễn và kết quả tệ hại mà chúng tôi đã tạo ra. Chúng tôi cam kết sẽ trở lại với diện mạo mới tại Asiad sắp tới", HLV Lee Min-sung nói tại sân bay.

Liền sau đó, HLV U23 Hàn Quốc gây sốc khi chỉ trích công khai thủ môn Hwang Jae-yoon. Thủ môn đoán sai cả 7 quả sút 11m của U23 Việt Nam mới đây viết trên mạng xã hội, rằng anh "không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ HLV trưởng về việc phải đổ người hướng nào", thừa nhận "đây hoàn toàn là lỗi của tôi và sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ trích".

HLV Lee Min-sung bực bội bình luận, "hành vi của Hwang Jae-yoon không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp". Phản ứng này khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng. Vốn không đánh giá cao khả năng của HLV 52 tuổi, họ cảm thấy ông cũng đang đổ lỗi cho học trò thay vì bảo vệ họ.

Được biết Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc dự định sẽ triệu tập một ủy ban chuyên môn trong thời gian tới để đánh giá màn trình diễn của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như tương lai của HLV Lee Min-sung.

Thanh Hải
