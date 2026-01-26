VCK U23 châu Á 2028: Việt Nam dự kiến lên hạt giống số 1, cùng nhóm tinh hoa với Nhật Bản và Hàn Quốc

TPO - Thành tích tốt tại VCK U23 châu Á 2026 đã giúp U23 Việt Nam nhảy vọt trên BXH hạt giống của AFC. Theo đó ở kỳ U23 châu Á 2028, U23 Việt Nam sẽ đứng ở nhóm hạt giống số 1, ngang hàng nhà ĐKVĐ Nhật Bản.

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, quốc gia đăng cai kỳ 2028 được mặc định ở nhóm cao nhất. 15 đội còn lại tham dự VCK được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ gần nhất, với hệ số tính điểm tương ứng: 100% cho giải gần nhất, 50% cho giải cách đó 4 năm và 25% cho giải cách đó 6 năm.

Có nghĩa rằng ở VCK 2028, việc một đội tuyển đứng ở nhóm nào sẽ được quyết định bởi thành tích của họ ở 3 kỳ U23 châu Á các năm 2022, 2024 và 2026. Trong đó 2026 sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Dự kiến, Việt Nam, nhờ tấm huy chương đồng tại giải đấu trên đất Saudi Arabia và phong độ khá ổn định trong các VCK U23 châu Á vừa qua, sẽ từ nhóm 2 lọt vào nhóm dẫn đầu. Đội sẽ sánh vai những quốc gia thành công nhất trong lịch sử VCK U23 châu Á như Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Trung Quốc vẫn chôn chân ở nhóm 3

Dĩ nhiên để được xếp vào nhóm 1, đội tuyển của HLV Kim Sang-sik vẫn phải vượt qua vòng loại. Và nếu như một quốc gia không nằm trong nhóm hạt giống số 1 đăng cai VCK 2028 thì Việt Nam hoàn toàn có thể bị đẩy về lại nhóm 2. Vì sẽ chỉ có tối đa 4 đội tuyển cho mỗi nhóm hạt giống.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, gần như chắc chắn AFC sẽ trao quyền đăng cai VCK tiếp theo cho Nhật Bản, quốc gia duy nhất nộp đơn đăng cai lên AFC lúc này. Do vậy, nhiều khả năng nhóm hạt giống số 1 ở kỳ 2028 sẽ gồm Việt Nam, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc (với điều kiện là cả 4 đều vượt qua vòng loại).

Với Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục an vị ở nhóm 3. Ngay cả kỳ 2026 có giành vị trí á quân thì điểm của Trung Quốc vẫn không cao do ở VCK 2022 họ đã rút lui. Trung Quốc sẽ chung nhóm 3 với Thái Lan, Qatar và UAE. Nhóm 2 dự kiến sẽ gồm Iraq (bị Việt Nam chiếm chỗ trong nhóm 1), Australia, Jordan, Saudi Arabia.