Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VCK U23 châu Á 2028: Việt Nam dự kiến lên hạt giống số 1, cùng nhóm tinh hoa với Nhật Bản và Hàn Quốc

Đặng Lai

TPO - Thành tích tốt tại VCK U23 châu Á 2026 đã giúp U23 Việt Nam nhảy vọt trên BXH hạt giống của AFC. Theo đó ở kỳ U23 châu Á 2028, U23 Việt Nam sẽ đứng ở nhóm hạt giống số 1, ngang hàng nhà ĐKVĐ Nhật Bản.

u23-viet-nam-2.jpg

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, quốc gia đăng cai kỳ 2028 được mặc định ở nhóm cao nhất. 15 đội còn lại tham dự VCK được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ gần nhất, với hệ số tính điểm tương ứng: 100% cho giải gần nhất, 50% cho giải cách đó 4 năm và 25% cho giải cách đó 6 năm.

Có nghĩa rằng ở VCK 2028, việc một đội tuyển đứng ở nhóm nào sẽ được quyết định bởi thành tích của họ ở 3 kỳ U23 châu Á các năm 2022, 2024 và 2026. Trong đó 2026 sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Dự kiến, Việt Nam, nhờ tấm huy chương đồng tại giải đấu trên đất Saudi Arabia và phong độ khá ổn định trong các VCK U23 châu Á vừa qua, sẽ từ nhóm 2 lọt vào nhóm dẫn đầu. Đội sẽ sánh vai những quốc gia thành công nhất trong lịch sử VCK U23 châu Á như Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

6974fc61e4b08c07fcc937c5.jpg
Trung Quốc vẫn chôn chân ở nhóm 3

Dĩ nhiên để được xếp vào nhóm 1, đội tuyển của HLV Kim Sang-sik vẫn phải vượt qua vòng loại. Và nếu như một quốc gia không nằm trong nhóm hạt giống số 1 đăng cai VCK 2028 thì Việt Nam hoàn toàn có thể bị đẩy về lại nhóm 2. Vì sẽ chỉ có tối đa 4 đội tuyển cho mỗi nhóm hạt giống.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, gần như chắc chắn AFC sẽ trao quyền đăng cai VCK tiếp theo cho Nhật Bản, quốc gia duy nhất nộp đơn đăng cai lên AFC lúc này. Do vậy, nhiều khả năng nhóm hạt giống số 1 ở kỳ 2028 sẽ gồm Việt Nam, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc (với điều kiện là cả 4 đều vượt qua vòng loại).

Với Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục an vị ở nhóm 3. Ngay cả kỳ 2026 có giành vị trí á quân thì điểm của Trung Quốc vẫn không cao do ở VCK 2022 họ đã rút lui. Trung Quốc sẽ chung nhóm 3 với Thái Lan, Qatar và UAE. Nhóm 2 dự kiến sẽ gồm Iraq (bị Việt Nam chiếm chỗ trong nhóm 1), Australia, Jordan, Saudi Arabia.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #U23 Trung Quốc #Việt Nam vs Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục