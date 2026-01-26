Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Lê Chúc An và Hose Lee: Những nhà vô địch của hành trình lịch sử tại Trang An

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba ngày thi đấu căng thẳng và giàu cảm xúc tại Trang An Golf & Resort đã khép lại bằng chiến thắng thuyết phục của Hose Lee (Hàn Quốc) ở bảng nam và Lê Chúc An (Việt Nam) ở bảng nữ. Giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA) được tổ chức tại Việt Nam không chỉ chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao mà còn mở ra cánh cửa vươn ra thế giới cho các tài năng golf trẻ.

screen-shot-2026-01-26-at-085832.png

Vòng thi đấu cuối cùng của Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 diễn ra đầy hấp dẫn với những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng tại cả bảng nam và bảng nữ, mang đến bầu không khí thi đấu sôi động và giàu cảm xúc cho mọi khán giả và người theo dõi.

Tại bảng nữ, Lê Chúc An bước vào vòng 3 với cách biệt kém 3 gậy so với người đang dẫn đầu là Yoon Gyu Ri (Hàn Quốc, -8). Trong ngày thi đấu quyết định, vận động viên trẻ Việt Nam đã có màn trình diễn bùng nổ khi thi đấu bogey-free, ghi tới 7 birdie, khép lại vòng chung kết với 65 gậy (-7) màn tăng tốc đúng thời điểm để vươn lên dẫn đầu.

Sau ba ngày tranh tài, với thành tích lần lượt 67 - 72 - 65 gậy (-12), Lê Chúc An chính thức đăng quang ngôi vô địch bảng nữ tại giải Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, khẳng định bản lĩnh và tiềm năng của golf nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

screen-shot-2026-01-26-at-085846.png
screen-shot-2026-01-26-at-085856.png

Cuộc cạnh tranh quyết liệt tại bảng nam chứng kiến cuộc so kè sát nút giữa Hose Lee (Hàn Quốc) và Nguyễn Tuấn Anh (Việt Nam). Trong vòng đấu cuối, Tuấn Anh thi đấu đầy nỗ lực và có thời điểm vươn lên dẫn đầu sau khi ghi được 3 birdie trong 14 hố đầu. Tuy nhiên, những sai sót tại hố 15 và 18 đã khiến anh lùi xuống vị trí á quân với tổng điểm trong ngày thi đấu (-1), khép lại giải đấu với các vòng đấu 77 - 69 - 71 gậy (+1).

Trong khi đó, Hose Lee duy trì phong độ ổn định trong ngày chung kết khi ghi 4 birdie và chỉ mắc 1 bogey tại hố 15, kết thúc vòng 3 với 69 gậy (-3). Sau ba ngày thi đấu, với tổng điểm 69 - 76 - 69 gậy (-2), golfer người Hàn Quốc đã vươn lên giành chức vô địch bảng nam một cách thuyết phục.

Với chức vô địch đạt được, điều này cũng đồng nghĩa với việc Lê Chúc An và Hose Lee sẽ trực tiếp tham dự các giải đấu AJGA tại Mỹ mà không cần qua các vòng qualify, mở ra cơ hội lớn trên hành trình phát triển sự nghiệp golf chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc của giải:

1-625.jpg
screen-shot-2026-01-26-at-085817.png
2.jpg
4.jpg
3.jpg
Trọng Đạt
#golf #Trang An #AJGA #Lê Chúc An #Hose Lee #thành tích #giải đấu

