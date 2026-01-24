Hệ thống giải golf trẻ quốc gia VGA Junior Tour được tái cấu trúc toàn diện

TPO - Mùa giải 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Hệ thống giải golf trẻ quốc gia với cấu trúc thi đấu chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô và hướng tới chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững cho golf trẻ Việt Nam.

Ngày 23/1, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã tổ chức lễ ra mắt nhà tài trợ danh xưng và công bố chi tiết hệ thống giải trẻ quốc gia VGA Junior Tour 2026.

Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life Việt Nam - hệ thống giải trẻ quốc gia năm nay chính thức mang tên Hanwha Life - VGA Junior Tour.

Mùa giải 2026, hệ thống giải sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1, đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và câu lạc bộ tổ chức.

Các giải đấu trong hệ thống sẽ từng bước nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời vận động viên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho các golfer trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa hai bên là cú hích quan trọng để VGA Junior Tour bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn và hội nhập hơn. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ vận động viên trẻ tương lai của golf Việt Nam”.

Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã từng bước khẳng định vị thế là hệ thống giải đấu nòng cốt dành cho lứa tuổi U8 đến U18, đóng vai trò nền tảng trong công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

Từ sân chơi này, nhiều vận động viên đã trưởng thành rõ nét, ghi danh trên Bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và trở thành lực lượng quan trọng của đội tuyển golf quốc gia, đóng góp tích cực vào các thành tích tại đấu trường khu vực và quốc tế.