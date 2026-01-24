Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hệ thống giải golf trẻ quốc gia VGA Junior Tour được tái cấu trúc toàn diện

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mùa giải 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Hệ thống giải golf trẻ quốc gia với cấu trúc thi đấu chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô và hướng tới chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững cho golf trẻ Việt Nam.

1-6369.jpg

Ngày 23/1, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã tổ chức lễ ra mắt nhà tài trợ danh xưng và công bố chi tiết hệ thống giải trẻ quốc gia VGA Junior Tour 2026.

Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life Việt Nam - hệ thống giải trẻ quốc gia năm nay chính thức mang tên Hanwha Life - VGA Junior Tour.

Mùa giải 2026, hệ thống giải sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1, đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và câu lạc bộ tổ chức.

Các giải đấu trong hệ thống sẽ từng bước nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời vận động viên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho các golfer trẻ Việt Nam.

2-503.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa hai bên là cú hích quan trọng để VGA Junior Tour bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn và hội nhập hơn. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ vận động viên trẻ tương lai của golf Việt Nam”.

Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã từng bước khẳng định vị thế là hệ thống giải đấu nòng cốt dành cho lứa tuổi U8 đến U18, đóng vai trò nền tảng trong công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

Từ sân chơi này, nhiều vận động viên đã trưởng thành rõ nét, ghi danh trên Bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và trở thành lực lượng quan trọng của đội tuyển golf quốc gia, đóng góp tích cực vào các thành tích tại đấu trường khu vực và quốc tế.

screen-shot-2026-01-24-at-021609.png
Trọng Đạt
#golf trẻ #VGA Junior Tour #giải golf #golf Việt Nam #chuyên nghiệp #quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục