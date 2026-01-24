Nhận định Bayern vs Augsburg, 21h30 ngày 24/1: Mồi ngon trước mắt

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Augsburg, vòng 19 Bundesliga 2025/26, lúc 21h30 ngày 24/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội bóng xứ Bavaria đang băng băng trên hành trình chinh phục và phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ tiếp tục tiến thêm một bước vững chắc bằng một chiến thắng thuyết phục trước đội khách.

Nhận định trước trận đấu

Bayern Munich đang tiến những bước rất dài trên hành trình chinh phục Bundesliga mùa giải năm nay. Không chỉ hướng tới việc phá kỷ lục 91 điểm từng được thiết lập ở mùa giải 2012/13, đội bóng xứ Bavaria còn được dự báo có thể cán mốc 134 bàn thắng, con số vượt xa kỷ lục ghi bàn tồn tại hơn nửa thế kỷ (101 bàn mùa 1971/72).

Sau 20 vòng đấu, Bayern đã tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội bám đuổi Borussia Dortmund. Trong bối cảnh phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng vượt trội, khả năng thầy trò HLV Vincent Kompany bị bắt kịp gần như không còn. Chức vô địch Bundesliga thứ 13 trong 14 mùa giải đang nằm trong tầm tay “Hùm xám”.

Giữa tuần qua, Bayern tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Champions League với chiến thắng 2-0 trước Union SG. Dù phải chơi thiếu người từ phút 63 sau tấm thẻ đỏ của Kim Min-jae, đội bóng của Kompany vẫn kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn được mành lưới – điều không thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây, khi Bayern từng thủng lưới ở ba vòng Bundesliga liên tiếp.

Dưới thời Kompany, Bayern đang duy trì chuỗi phong độ ấn tượng với 9 chiến thắng và 1 trận hòa trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt tại Allianz Arena, họ gần như bất khả xâm phạm: thắng 12/13 trận sân nhà mùa này, biến “thánh địa” của mình thành nỗi ám ảnh với mọi đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Augsburg bước vào trận đấu với hành trang đầy bất ổn. Trận hòa 2-2 trước Freiburg hôm 18/1 cho thấy những vấn đề nghiêm trọng của đội bóng này, khi họ đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn và không tạo ra nổi một cơ hội rõ rệt nào trong hiệp hai.

Augsburg hiện chỉ hơn nhóm play-off trụ hạng đúng 3 điểm. Giai đoạn sắp tới mang tính sống còn với thầy trò HLV Manuel Baum, đặc biệt khi ba trận đấu sau cuộc chạm trán Bayern đều là những trận “chung kết ngược” với các đối thủ trong nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đội khách. Augsburg đã thua cả 7 lần gần nhất gặp Bayern, dù từng gây không ít khó khăn khi chỉ chịu thất bại 2-3 ở lượt đi hồi tháng 8/2025. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ là rất đáng lo ngại: không thắng 5 trận liên tiếp, trong đó có 3 trận tịt ngòi, và thua 5, hòa 1 ở 6 chuyến làm khách gần nhất.

Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, phong độ và lợi thế sân nhà, rất khó để hình dung Augsburg có thể tạo nên bất ngờ tại Allianz Arena. Nếu không có kịch bản đặc biệt, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng, qua đó tiến thêm một bước nữa tới ngôi vương Bundesliga mùa này.

Thông tin lực lượng

Về mặt nhân sự, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm với Jamal Musiala. Ngôi sao người Đức được dự báo chỉ vào sân từ ghế dự bị nhằm tìm lại nhịp thi đấu, thay vì đá chính trong bối cảnh những phương án trên hàng công như Michael Olise, Serge Gnabry hay Luis Díaz đều đang đạt phong độ cao.

Ở khu trung tuyến, Joshua Kimmich đã hoàn toàn sung sức và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ người Đức nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Leon Goretzka, tạo thành bộ đôi mang lại sự cân bằng giữa khả năng điều tiết lối chơi và sức mạnh tranh chấp – yếu tố then chốt trong hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Hàng phòng ngự Bayern sẽ có sự trở lại của Kim Min-jae. Trung vệ người Hàn Quốc không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League giữa tuần tới, vì vậy gần như chắc chắn sẽ được Kompany sử dụng ở trận này. Kim Min-jae được kỳ vọng sẽ đá cặp cùng Jonathan Tah ở trung tâm hàng thủ, qua đó gia cố sự chắc chắn cho tuyến dưới vốn chưa duy trì được sự ổn định trong thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, Augsburg gặp tổn thất đáng kể khi Noah Banks bị treo giò. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, HLV Manuel Baum nhiều khả năng sẽ bố trí bộ ba Yannik Keitel, Keven Schlotterbeck và Cedric Zesiger trấn giữ khu vực phòng ngự nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà.

Trên hàng công, Augsburg vẫn phải trông cậy vào Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice và Michael Gregoritsch trong nỗ lực tạo ra khác biệt. Bộ ba này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tuyến giữa của Elvis Rexhbecaj và Han-Noah Massengo, dù nhiệm vụ xuyên thủng hàng thủ Bayern tại Allianz Arena được đánh giá là thử thách cực lớn.