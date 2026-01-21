Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Bayern Munich vs Union SG, 03h00 ngày 22/1: Thách thức từ tân binh

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Union SG, vòng phân hạng Champions League 2025/26, lúc 03h00 ngày 22/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ thăng hoa và dàn sao trên hàng công, Bayern được đánh giá cao, nhưng đội bóng Bỉ sẽ không dễ chịu thất bại trong hành trình chinh phục Champions League đầu tiên của họ.

screen-shot-2026-01-21-at-105152.png

Nhận định trước trận đấu

Bayern Munich đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Champions League mùa này và bước vào trận áp chót vòng bảng với phong độ cực kỳ ấn tượng.

Hiện đứng thứ hai bảng đấu, đội bóng của HLV Vincent Kompany vẫn giữ chuỗi bất bại kéo dài từ ngày 26/11 - trận thua 1-3 trước Arsenal (thất bại duy nhất của mùa giải). Kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ đông, nhà vô địch 6 lần châu Âu trình diễn sức mạnh hủy diệt với 16 bàn thắng chỉ trong 3 trận gần nhất, bao gồm các chiến thắng 8-1 trước Wolfsburg và 5-1 trước RB Leipzig.

Với phong độ bùng nổ, “Hùm xám” quyết tái hiện hình ảnh hủy diệt trên đấu trường châu Âu và tiếp tục nỗ lực giúp Harry Kane tiến gần kỷ lục 44 bàn thắng trong một mùa giải. Hiện chân sút người Anh đã ghi 32 bàn trên mọi đấu trường.

Ở phía đối diện, Union SG đang đứng thứ 27 và vẫn nuôi hy vọng giành suất play-off ở vòng đấu cuối cùng. Tân binh Bỉ gây ấn tượng trong lần đầu dự Champions League với các chiến thắng trên sân của PSV Eindhoven (Hà Lan) và Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Chưa thua 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Union SG muốn tận dụng phong độ ổn định để tạo nên bất ngờ trước Bayern.

Trận đấu tại Allianz Arena giữa tuần này cũng là lần đầu hai đội gặp nhau. Trong lịch sử, Bayern chỉ thua 3 trận trước các đội bóng Bỉ - tất cả đều trước Anderlecht. Trong khi đó, Union SG có 1 thắng, 2 hòa và 1 thua khi gặp các đại diện Đức.

Thông tin lực lượng

Tiền đạo Jamal Musiala đã trở lại sau chấn thương dây chằng gặp phải tại Club World Cup và nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu. Cùng với Musiala, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry và Luis Diaz sẽ cạnh tranh các vị trí hộ công phía sau Harry Kane.

Alphonso Davies cũng trở lại đội hình sau thời gian chấn thương, có thể thay thế Hiroki Ito, người đá chính trận gặp Leipzig. Konrad Laimer sẽ tiếp tục vắng mặt do án treo giò sau khi nhận đủ ba thẻ vàng.

Ở phía đội khách, Raul Florucz nhiều khả năng ra sân sau khi bình phục chấn thương bắp chân, trong khi Rob Schoofs cũng có thể trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Mechelen cuối tuần qua vì ốm.

Promise David dự kiến tiếp tục dẫn dắt hàng công. Các cổ động viên Union SG hy vọng tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội, cả trong nước lẫn châu lục, có thể tạo nên bất ngờ trước “gã khổng lồ” Bayern.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Boufal, Zorgane, Van de Perre, Niang; Ait El Hadj; Rodriguez, Akinpelu

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 3-0 Union SG

Trọng Đạt
#Bayern Munich #Union SG #Champions League #bóng đá #dự đoán trận đấu #phong độ #lịch sử đối đầu

