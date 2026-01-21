Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Newcastle vs PSV, 03h00 ngày 22/1: Chặn đà lao dốc

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs PSV, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Newcastle bước vào trận đấu C1 châu Âu giữa tuần gặp PSV với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận sa sút đáng thất vọng. Nếu thắng, họ có thể tiến vào Top 8.

untitled.jpg

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs PSV

Newcastle đang trải qua 3 trận liên tiếp không thắng trong thời gian thi đấu chính thức (2 trận hòa, 1 trận thua). CLB này đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Phải thừa nhận rằng, việc tham gia các giải đấu cấp châu lục đã bào mòn khá nhiều thể lực của dàn cầu thủ Newcastle, nhất là khi đội hình của họ không quá dày.

Newcastle gặp khó khăn trong việc tìm được nhịp điệu thi đấu ổn định ở giải quốc nội. Mới nhất, họ bị Wolves cầm hòa không bàn thắng ở một trận đấu tẻ nhạt - kết quả này càng làm nổi bật sự thiếu hiệu quả trong tấn công của Newcastle.

Hàng công yếu kém cũng là lý do Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu. Nhưng họ vẫn còn nguyên hy vọng. CLB này chỉ kém 2 điểm so với vị trí giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Nếu thắng PSV, Newcastle sẽ đặt một chân vào vòng trong.

Trong khi đó, PSV Eindhoven hành quân đến St James' Park với tinh thần phấn chấn, khi đã nắm chắc vị trí dẫn đầu giải VĐQG Hà Lan. CLB này đặt mục tiêu giành thêm một danh hiệu quốc nội nữa khi khoảng cách giữa họ so với vị trí thứ 2 đã lên tới 16 điểm (52 và 36).

skysports-anthony-gordon-newcastle-united-6380353.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs PSV

PSV giành được 17 chiến thắng trong 19 trận đấu (17 thắng, 1 hòa, 1 thua), khẳng định sự thống trị của họ trên đấu trường vô địch quốc gia. Tại Cúp C1 châu Âu, PSV không thực sự ổn định nhưng thi thoảng họ vẫn tạo tiếng vang, nổi bật nhất là chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Liverpool tại Anfield - một màn trình diễn gây tiếng vang khắp châu Âu.

Mặc dù chưa chắc chắn giành vé vào vòng loại trực tiếp, nhưng đội bóng Hà Lan vẫn rất tự tin, đặc biệt khi họ lại gặp một đội bóng Anh khác là Newcastle.

Ngoại trừ trận thua toàn diện trước Manchester City hùng mạnh, Newcastle nhìn chung đã thể hiện sự kỷ luật và kiên cường tại St James' Park. Thời gian qua, Newcastle có 13 trận bất bại ấn tượng trên sân nhà, bao gồm 11 chiến thắng.

Cả 2 đội đều sở hữu những điểm tựa vững vàng để tin vào một kết quả tốt. Nhưng hãy để ý một chi tiết rằng PSV có thành tích khá tệ trên đất Anh. 8 chuyến hành quân gần nhất đến xứ sương mù, họ thua tới 6, chỉ thắng 1 trận. Đó là lý do PSV có thể sẽ trắng tay vào đêm nay dù họ rất lạc quan vào một kết quả ấn tượng.

Đội hình dự kiến Newcastle vs PSV

Newcastle: Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Wissa, Barnes

PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; Bajraktarevic

Dự đoán tỷ số: Newcastle 2-1 PSV

Đặng Lai


