Nhận định Marseille vs Liverpool, 03h00 ngày 22/1: Quyết đấu ‘sinh tử’

TPO - Nhận định bóng đá Marseille vs Liverpool, vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 22/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Marseille và Liverpool. Hai đội phải tìm kiếm chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào tốp 8.

Marseille tiếp đón Liverpool là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất lượt 7 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu. Hai đội bóng nổi tiếng với lối chơi “máu lửa” và chủ động tấn công đều buộc phải thắng để nuôi hy vọng lọt vào tốp 8.

Tình thế của Marseille khó khăn hơn khi họ đứng thứ 16 với 9 điểm, kém Liverpool 3 điểm và kém tốp 8 đến 4 điểm. Nếu không thắng The Kop, CLB Pháp thậm chí có nguy cơ bật khỏi tốp 24 và bị loại sớm. Ngược lại, Liverpool được phép hòa - nhưng kết quả đó (hoặc thua) có thể khiến họ mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng.

Mặc dù chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường có thể cho thấy tình thế đang dần xoay chuyển tại Liverpool , nhưng tâm trạng tại Anfield vẫn không mấy lạc quan trước khi họ trở lại đấu trường châu Âu vào đêm nay.

The Kop vừa trải qua trận hòa đáng thất vọng 1-1 trên sân nhà trước đội bóng yếu Burnley ở Ngoại hạng Anh, một kết quả một lần nữa khiến HLV trưởng Arne Slot chịu áp lực. Thật vậy, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1980-81 (1 hòa, 2 thua), Liverpool đã không thắng được trận nào trong ba trận sân nhà gặp các đội bóng mới lên hạng, hòa cả ba trận ở mùa giải 2025-26.

Họ cũng đã hòa 6 trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 3), bằng với số trận hòa trong 36 trận trước đó (thắng 21, hòa 6, thua 9). Đây là lần đầu tiên họ hòa 4 trận liên tiếp tại giải đấu này kể từ tháng 1 năm 2008.

Làm khách của Marseille với phong độ tệ hại đó, Liverpool chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Gã khổng lồ Ligue 1 cũng đã thắng hai trận Champions League gần nhất. Họ cũng từng đánh bại các đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh ở đấu trường châu Âu mùa này. Chiến thắng 2-1 trước Newcastle hồi tháng 11 đã chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng trước các đội bóng Anh trên mọi đấu trường (3 hòa, 9 thua). Lần gần nhất họ đánh bại hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác nhau trong cùng một chiến dịch châu Âu là vào mùa giải 2003-04, khi họ đánh bại Newcastle và Liverpool tại UEFA Cup.

Thành tích đối đầu Marseille vs Liverpool

Marseille đã thua Liverpool trong cả ba trận đấu Champions League gần nhất, lần gần nhất là ở vòng bảng mùa giải 2008-09 (thua 2-1 trên sân nhà, 1-0 trên sân khách).

Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng một trong sáu trận sân khách gần nhất gặp các đội bóng Pháp trên mọi đấu trường (2 hòa, 3 thua), đó là chiến thắng 1-0 trước Paris Saint-Germain trong lần làm khách gần nhất vào tháng 3 năm 2025.

