Nhận định Chelsea vs Pafos, 03h00 ngày 22/1: Đánh nhanh diệt gọn

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Pafos, Cúp C1 Châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea cần 3 điểm trước Pafos để nuôi hy vọng giành tấm vé vào vòng 16 đội. Điểm tựa sân nhà Stamford Bridge có thể sẽ giúp Chelsea dễ dàng có được kết quả thuận lợi.

Chelsea và Pafos sẽ có lần đầu tiên chạm trán nhau.

Nhận định Chelsea vs Pafos

Sau khi đã lần lượt "làm quen" với EFL Cup, FA Cup và Premier League, chiến lược gia trẻ tuổi Liam Rosenior chuẩn bị có trận đấu Champions League đầu tiên cùng The Blues. Chelsea đang đứng thứ 13, trong đó trận đấu gần nhất là thất bại sát nút 1-2 trên sân của Atalanta. Dù vậy, cơ hội giành vé vào vòng 16 đội vẫn rất rộng mở đối với đội bóng thành phố London.

Chelsea chỉ kém đội đứng thứ ba là PSG ba điểm, đồng nghĩa với việc một chiến thắng có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Đáng chú ý, phần lớn những kết quả không như ý của Chelsea tại Champions League mùa này đều diễn ra trên sân khách. Trái lại, Stamford Bridge vẫn là điểm tựa vững chắc, nơi họ từng lần lượt đánh bại Barcelona, Ajax và Benfica, đồng thời duy trì chuỗi 17 trận bất bại ở các trận vòng bảng, vòng phân hạng của các giải đấu cúp châu Âu trên sân nhà.

Không chỉ vậy, hàng công Chelsea vẫn cho thấy sự ổn định nhất định tại châu Âu khi ghi bàn trong 21 trận liên tiếp. Cuối tuần qua, đội bóng thành London cũng có màn chạy đà tương đối thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Brentford tại Premier League.

Ở phía đối diện, Pafos bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng không còn là "kẻ lót đường" tại Champions League. Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, đại diện Síp đã để lại không ít dấu ấn. Với cùng số trận thua như Chelsea, Pafos từng giành điểm trước những đối thủ giàu kinh nghiệm như Villarreal, Monaco, Olympiacos, thậm chí gây sốc khi đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0 hồi tháng 11.

Những kết quả đó giúp đoàn quân của Albert Celades vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé dự vòng play-off. Hiện tại, Pafos đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng và chỉ kém Copenhagen, đội đang giữ vị trí cuối cùng trong nhóm đi tiếp đúng một điểm. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn với đội bóng này.

Cuối tuần qua, Pafos bất ngờ để thua Olympiakos Nicosia 0-2 tại giải quốc nội, khiến họ bị đội đầu bảng Omonoia Nicosia nới rộng khoảng cách lên năm điểm. Trên bình diện châu Âu, phong độ sân khách của Pafos cũng không mấy khả quan khi họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong những chuyến xa nhà tại Champions League.

Vì thế, chuyến làm khách tới Stamford Bridge được xem là thử thách cực đại cho Pafos, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên họ chạm trán một câu lạc bộ đến từ Anh. Trước một Chelsea giàu kinh nghiệm và có thành tích sân nhà ấn tượng tại châu Âu, đại diện của bóng đá Síp bị đánh giá thấp hơn rõ rệt, dù không thể xem nhẹ tinh thần và sự khó lường mà họ đã thể hiện từ đầu giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Pafos

Trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea thắng 4, hòa 3 và thua 3. Pafos đạt thành tích thắng 6, hòa 3, thua 1.

Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây

Thông tin lực lượng Chelsea vs Pafos

Chelsea thiếu Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia và Levi Colwill do chấn thương. Mudryk bị cấm thi đấu vì doping. Trong khi Enzo Fernandez đang gặp vấn đề về sức khỏe nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Bên phía Pafos, David Luiz, David Goldar và Joao Correia bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến ​​Chelsea vs Pafos

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; George, Pedro, Gittens; Delap.

Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomir, Silva, Orsic.

Dự đoán tỷ số Chelsea 2-0 Pafos