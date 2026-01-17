Nhận định Chelsea vs Brentford, 22h00 ngày 17/1: 'The Blues' dễ ôm hận

TPO - Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Brentford diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17/1 ở vòng 22 Premier League 2025/26. Với phong độ hiện tại, Chelsea phải ngán ngại khi tiếp đón Brentford trên sân Stamford Bridge.

Nhận định trước trận Chelsea vs Brentford

Dưới bàn tay của tân HLV Liam Rosenior, Chelsea khởi đầu chưa trơn tru. Sau trận thắng 5-1 trước Charlton ở FA Cup, Chelsea bị Arsenal hạ 2-3 tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh. "The Blues" giờ đối mặt áp lực rất lớn khi trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh và chạm trán thử thách không dễ chơi là Brentford.

Trước khi bổ nhiệm HLV Rosenior, Chelsea đã chơi bết bát tại Ngoại hạng Anh. Nửa xanh thành London không thắng trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 thua. Hậu quả Chelsea phải nhận là rơi một mạch xuống thứ 8 BXH. Chelsea giờ kém top 4 bốn điểm và HLV Rosenior hiểu rằng đội bóng của ông không thể sẩy chân thêm nữa.

Đụng Brentford ở thời điểm này là khó khăn cho Chelsea. "Bầy ong" bất bại 5 trận gần đây với 4 chiến thắng. Từ một CLB bị đánh giá thấp sau khi chia tay HLV Thomas Frank và bán ngôi sao số 1 Mbeumo sang MU, Brentford vẫn chơi cực hay với những con người mới.

Chelsea đang khủng hoảng hàng thủ. Trước Arsenal, bộ tứ Acheampong, Fofana, Chalobah và Cucurella mắc nhiều sai sót, để rồi Chelsea nhận 3 bàn thua. Cứ chơi trong trạng thái "công" chưa kịp làm nhưng "thủ" đã phá như hiện tại, Chelsea sẽ còn trượt dài.

Thầy trò HLV Rosenior sẽ đối đầu hàng công biến ảo của Brentford, với đầu tàu là Brian Igor Thiago. Thiago đã ghi 16 bàn sau 21 trận, nằm trong nhóm chân sút hiệu quả nhất ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Chính Thiago là chìa khóa mở ra cục diện trận đấu giữa Chelsea và Brentford. Nếu Chelsea không bắt chặt Thiago, họ sẽ trả giá. Và ngược lại, ngăn Thiago là ngăn được 50% sức mạnh của Brentford.

Phong độ, thành tích đối đầu Chelsea vs Brentford

Ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea hòa Brentford 0-0. 5 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Chelsea thắng một, thua một và hòa 3. Tính chuỗi 10 trận, Chelsea thắng 3, thua 3 và hòa 4 trước Brentford. Con số thống kê cho thấy Chelsea phải đặc biệt tôn trọng Brentford. Không chỉ Chelsea, mọi đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh đều gặp khó khi đụng độ chuyên gia "gạt giò" đối thủ lớn Brentford.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Brentford



Chelsea không có sự phục vụ của Colwill, Latvia vì chấn thương. Delap và Gittens bị ốm, có ít khả năng ra sân. Palmer và James vừa trở lại tập luyện, do đó bỏ ngỏ ra sân trước Brentford. Caicedo sẽ trở lại và là sự bổ sung quan trọng cho Chelsea. Bên phía Brentford, Dasilva, Carvalho, Milambo chắc chắn vắng mặt. Lão tướng Henderson bỏ ngỏ ra sân.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Brentford.