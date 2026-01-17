Vì sao tiến sâu hơn nữa, U23 Việt Nam vẫn không nhận được tiền thưởng từ AFC?

TPO - U23 Việt Nam đã có mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 và hướng đến mục tiêu cao nhất. Tuy nhiên, dù nằm trong tốp ba, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng không nhận được tiền thưởng từ AFC.

Theo quy định tại Điều lệ các giải đấu trẻ do AFC tổ chức, trong đó có VCK U23 châu Á, không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự.

Lý do bởi AFC quy định các giải trẻ được tổ chức với mục đích tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ trưởng thành, phát triển phong trào bóng đá trẻ, chứ không phải là nơi để tranh tiền thưởng. Điều này phản ánh định hướng phát triển bóng đá trẻ mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn.

Phần tài chính tại các giải trẻ chủ yếu tập trung vào việc phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, đi lại, ăn ở và các điều kiện tổ chức, thay vì trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên thành tích. Các đội tham dự có nghĩa vụ tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC và Liên đoàn chủ nhà đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn và điều lệ giải.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của AFC trong việc coi các giải trẻ, bao gồm U17, U20 và U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, thay vì đặt nặng yếu tố thương mại hay tiền thưởng. Thành tích tại các giải trẻ của AFC được đánh giá chủ yếu qua chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên quy định này không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam. Như đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ, anh và các đồng đội chiến đấu vì tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam được VFF thưởng nóng tổng số 3,1 tỉ đồng với thành tích vào bán kết. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều động lực, quyết tạo kỳ tích ở giải đấu năm nay.