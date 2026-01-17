Tiến vào bán kết, tổng tiền thưởng của U23 Việt Nam lên 3,1 tỷ đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau chiến thắng bằng sự quả cảm và nỗ lực phi thường để giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận khoản thưởng cực lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

z7438682762627-56eb661a2c3e1ac-2163-1788-1768586121jpg.jpg

Kết thúc trận tứ kết với U23 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã vào phòng thay đồ chúc mừng HLV Kim Sang-sik cùng toàn đội U23 Việt Nam. Trong 120 phút đầy căng thẳng, liên tục dẫn trước nhưng cũng liên tục để đối phương gỡ hòa, cuối cùng Đình Bắc, Minh Phúc cùng đồng đội đã thể hiện khát khao chiến thắng đáng ngưỡng mộ với bàn thắng quyết định phút 101.

Sau khi biểu dương tinh thần của toàn đội và khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực BCH đã tặng thưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trước đó tại vòng bảng, U23 Việt Nam đã được thưởng 500 triệu đồng sau trận ra quân, 600 triệu đồng ở trận thứ hai và 800 triệu ở trận thứ ba. Tổng cộng tiền thưởng ở vòng bảng là 1,9 tỷ đồng. Với 1,2 tỷ đồng vừa nhận ở tứ kết, tiền thưởng của U23 Việt Nam đã lên tới 3,1 tỷ đồng. Đây là sự ghi nhận các cố gắng và động viên kịp thời, hy vọng các tuyển thủ sẽ tiếp tục tạo ra các chiến thắng khiến người hâm mộ cả nước tự hào trong hành trình còn lại ở VCK U23 châu Á 2026.

Trong buổi gặp gỡ đội U23 Việt Nam trước đó, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhắc nhở các tuyển thủ phải luôn giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và tập trung trong mọi trận đấu, đồng thời nhấn mạnh, nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, những kết quả như mong đợi sẽ đến và nhiều cột mốc đáng nhớ sẽ được thiết lập.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
