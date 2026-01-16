Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trợ lý GĐKT của TTĐT Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an: 'Lứa U23 Việt Nam hiện tại có thể tái lập kỳ tích Thường Châu'

TPO - Theo cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Cường, người hiện là Trợ lý Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, thành công của U23 Việt Nam là sự khẳng định cho sự phát triển đúng hướng của bóng đá Việt Nam, khi đầu tư mạnh mẽ, bài bản và dài hạn cho đào tạo trẻ. Với thế hệ cầu thủ hiện tại, tất cả có thể tin về một kỳ tích khác, tương tự Thường Châu năm 2018.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Cường, Trợ lý Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Hải)

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Cường, hay đồng đội năm xưa thường gọi là Cường "ổi", trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công, sau đó khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở SEA Games 1991, rồi SEA Games 1993. Như ông chia sẻ, khi ấy là giai đoạn bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực, thế hệ ông "là những sứ giả đầu tiên giới thiệu bóng đá Việt Nam với bạn bè Đông Nam Á".

Tiếc rằng thời ấy, vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cả hai kỳ đầu ĐT Việt Nam đều không vượt qua được vòng bảng. Phải đến SEA Games 1995, ông cùng với Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Hữu Đang, Huỳnh Đức hay Minh Chiến đã làm nên lịch sử với tấm huy chương Bạc.

Cho đến nay, tiếc nuối lớn nhất của người đội trưởng trong chiến tích năm xưa chính là việc không thể sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết với Thái Lan (Việt Nam thua 0-4). "Tôi tiếc đứt ruột vì bị 2 thẻ vàng ở các trận trước, để rồi đau khổ đứng ngoài nhìn các anh em căng mình chiến đấu", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Cường (hàng ngồi, thứ hai từ trái sang) cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 1995.

Chính vì vậy, kể từ khi giải nghệ và chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông Nguyễn Mạnh Cường luôn cố gắng truyền thụ lại kinh nghiệm và lửa đam mê cho các thế hệ sau. Nhiều năm qua, trong vai trò Trợ lý Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, ông không ngừng tìm kiếm các tài năng và góp phần cho ra lò những lứa cầu thủ xuất sắc cho bóng đá Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, trong thành phần U23 Việt Nam có 5 học viên của PVF - Công an Nhân dân, gồm Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân và cả Lê Phát, người hiện đang chơi cho Ninh Bình FC. Tất cả họ đều có thể hiện xuất sắc, góp công lớn vào hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam.

Là người gắn bó với lứa cầu thủ này nhiều năm, ông Nguyễn Mạnh Cường có hàng trăm câu chuyện để kể. Ví dụ như Lê Phát rất ngoan và biết lo cho gia đình, mỗi khi đá giải có tiền thưởng đều gói ghém gửi cả về cho bố mẹ, chuyện cùng HLV Philippe Troussier về tận Tây Ninh để kéo Thanh Nhàn gia nhập lò PVF hay ấn tượng của ông về Hiểu Minh, người rất ít nói không nổi bật giữa đám đông, nhưng ham học hỏi, luôn cầu tiến để không ngừng vươn lên.

Thanh Nhàn và Hiểu Minh, hai trong 5 cái tên trưởng thành từ lò đào tạo PVF - Công an Nhân dân. (Ảnh: PVF)

"Tôi không biết nói gì hơn khi chứng kiến các em thi đấu, chỉ có thể thốt lên rằng quá tuyệt vời. VCK U23 châu Á thực sự là những màn trình diễn hoàn hảo của U23 Việt Nam. Tôi rất tự hào về các em, không chỉ những cầu thủ của PVF - Công an Nhân dân mà toàn đội tuyển", ông chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong.

Cũng theo danh thủ Nguyễn Mạnh Cường, thành công của U23 Việt Nam "chính là sự khẳng định cho sự phát triển đúng hướng của bóng đá Việt Nam, khi đầu tư mạnh mẽ, bài bản và dài hạn cho đào tạo trẻ".

"Không như thế hệ chúng tôi, bây giờ các em tập luyện, học tập trong những môi trường tốt, được trang bị những kỹ năng cần thiết cùng tư duy bóng đá hiện đại, đồng thời kinh qua nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm. Điều tuyệt vời là bên cạnh Trung tâm PVF - Công an Nhân dân mà nhiều nơi khác cũng quan tâm, phát triển bóng đá trẻ.

Như chúng ta thấy, các đội tuyển Việt Nam là tập hợp rất nhiều tài năng đến từ nhiều lò đào tạo khác nhau. Kể cả một số CLB không thuộc tốp đầu V.League cũng cho ra lò những cầu thủ xuất sắc. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho tương lai của bóng đá Việt Nam", ông hào hứng nói.

Lứa U23 Việt Nam là trái ngọt mà công tác đào tạo trẻ mang lại.

Ở thời điểm hiện tại, những danh hiệu liên tiếp tại đấu trường khu vực và 3 trận toàn thắng tại sân chơi châu lục VCK U23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn tầm, hoàn thành giấc mơ dang dở của thế hệ đi trước. Với danh thủ Nguyễn Mạnh Cường, ông cho rằng đây mới chỉ là những bước khởi đầu.

Cựu trung vệ nay đã 61 tuổi hồ hởi nói: "U23 Việt Nam bị coi là cửa dưới tại VCK U23 châu Á 2026, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục, đến từ các quốc gia đã và sẽ dự World Cup. Tuy nhiên sau 3 trận vừa rồi, bước vào tứ kết, chắc chắn không đối thủ nào dám đánh giá thấp chúng ta.

Tôi tin rằng với sự tự tin, tinh thần thoải mái cùng tình đoàn kết, thầy trò của HLV Kim Sang-sik đủ khả năng tiến xa. U23 Việt Nam sẽ là ngựa ô của giải và một kỳ tích như tại Thường Châu năm 2018 hoàn toàn có thể lặp lại, thậm chí còn hơn thế nữa".

Ông Nguyễn Mạnh Cường tin rằng U23 Việt Nam sẽ tạo nên một "Thường Châu" thứ hai.

Ông cũng bình luận, ngoài những phẩm chất nổi bật về mặt chuyên môn, lứa cầu thủ mà U23 Việt Nam đang có còn khiến tất cả ngưỡng mộ bởi sự gắn kết và khát vọng bùng cháy, luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

"Một chi tiết đáng lưu tâm, hầu hết các em U23 Việt Nam đều đang chơi thường xuyên ở V.League, giải đấu vô cùng khắc nghiệt. Thế nên tất cả được trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm và trưởng thành sớm.

Họ đủ kỹ năng để đương đầu với các thử thách và ngay cả khi đối mặt khó khăn vẫn biết cách vượt qua", cựu thủ quân của ĐT Việt Nam chia sẻ về một trong những lý do ông tin tưởng về những chiến thắng vang dội tiếp theo của U23 Việt Nam.