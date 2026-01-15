HLV của U23 UAE: 'Tôi không sợ các pha bóng chết, đồng thời có niềm tin mạnh mẽ về việc sẽ đánh bại U23 Việt Nam'

TPO - Trước cuộc chạm trán với U23 Việt Nam, HLV Marcelo Broli của U23 UAE một mặt chỉ ra những điểm mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik, một mặt khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống và có niềm tin mạnh mẽ về một chiến thắng sau cùng.

Góp mặt ở vòng knock-out với tư cách nhì bảng B, HLV Marcelo Broli của U23 UAE khẳng định việc lọt vào tứ kết khiến toàn đội vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên ông cùng các học trò có tham vọng tiến sâu ở VCK U23 châu Á 2026, vậy nên điều cần thiết là phải đánh bại U23 Việt Nam.

"U23 UAE phải đối mặt với một đội bóng đang có phong độ cao, chơi rất chắc chắn và đoàn kết trong khâu phòng ngự, đồng thời thực hiện các pha chuyển đổi trạng thái nhanh, phản công chớp nhoáng", HLV người Uruguay cho biết, "Đó là lý do chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ với các kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn của trận đấu. Việc chống các tình huống cố định đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị.

Tôi đã xem qua băng hình và biết rõ U23 Việt Nam rất giỏi tận dụng những pha bóng chết, thường xuyên ghi bàn từ phạt góc. Trong một trận tứ kết của một giải đấu quan trọng như thế này, đó là những chi tiết mà chúng tôi sẽ không bỏ qua và tìm cách khắc chế chúng".

HLV Marcelo Broli chia sẻ thêm, dù nghỉ ít hơn U23 Việt Nam một ngày, nhưng U23 UAE đã phục hồi tốt các cầu thủ sẽ đạt trạng thái cao nhất cho trận tứ kết. "Các cầu thủ của tôi đang tràn đầy năng lượng và có động lực để sẵn sàng cho trận đấu. Tôi có niềm tin mạnh mẽ về việc U23 UAE sẽ đánh bại U23 Việt Nam", ông nói.

Có mặt trong buổi họp báo trước trận, cầu thủ Ali Al Memari ca ngợi U23 Việt Nam là một đội mạnh tính chất trận tứ kết sẽ rất khác. "Chúng tôi không bao giờ nhìn lại vòng bảng. Thay vào đó, sự tập trung dồn vào trận đấu ngày mai", anh cho biết, "Chúng tôi sẽ tuân thủ các chỉ đạo của HLV, cống hiến tất cả những gì mình có và hy vọng Chúa sẽ giúp chúng tôi thành công".