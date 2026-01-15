Chiều nay bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ vào bảng tử thần

TPO - Chiều nay, lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 sẽ bắt đầu. 10 đội tuyển chia ra làm 2 bảng sẽ tranh tài từ 24/7 đến 26/8 năm 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, 9 đội tuyển đã chắc chắn giành quyền dự ASEAN 2026. Đó là Indonesia, Việt Nam (đương kim vô địch), Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Lào và Campuchia.

2 đội còn lại của khu vực Đông Nam Á gồm Timor Leste và Brunei sẽ bắt đầu cuộc tranh tài ở vòng play-off. Cả hai đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về để chọn ra cái tên cuối cùng dự giải.

Việt Nam, đương kim vô địch ASEAN Cup, nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan. Malaysia và Singapore nằm ở nhóm số 2. Indonesia nằm ở nhóm 3 cùng Philippines. Nhóm số 4 sẽ gồm Campuchia và Myanmar, trong khi nhóm số 5 sẽ gồm Lào và đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Việc xếp hạng các nhóm không dựa vào BXH FIFA như các giải đấu của AFC. Thay vào đó, AFF chia nhóm dựa theo thành tích của các đội tuyển ở 2 kỳ gần nhất. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn nằm ở nhóm 1 vì là đương kim vô địch và 2 kỳ gần nhất đều tối thiểu lọt vào chung kết. Trong khi đó, Indonesia ở kỳ 2024 còn bị loại từ vòng bảng nên đành chấp nhận đứng ở nhóm 3.

Việt Nam là đương kim vô địch của giải

Dựa trên phân nhóm hiện tại, Indonesia có cơ hội nằm cùng bảng với các đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Và một khi khả năng đó xảy ra, ASEAN Cup 2026 sẽ xuất hiện bảng đấu tử thần. Indonesia năm nay hứa hẹn sẽ mang theo đội hình tối ưu và họ đủ sức giành vị trí nhất bảng nếu thi đấu đúng phong độ.

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách từ ngày 24/7 đến ngày 8/8.

Các đội nhất bảng và nhì bảng sẽ tiến vào vòng bán kết, thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15-16/8, lượt về vào ngày 18-19/8.

Hai đội thắng cuộc ở vòng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết theo thể thức đi về, diễn ra vào ngày 23 và 26/8. Trong khi đó, đội thua cuộc ở vòng bán kết sẽ đứng hạng 3.