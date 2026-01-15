Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lượt 3 Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2026: Thái Nguyên T&T tạo bất ngờ

Trọng Đạt

Thái Nguyên T&T đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội tại lượt trận thứ 3 Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026.

Cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Thái Nguyên T&T và Hà Nội đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Hà Nội với lực lượng được đánh giá cao hơn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Dù vậy, Thái Nguyên T&T cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công. Phút 35, từ pha tranh chấp quyết liệt của Thảo Nguyên, Trần Thị Hường tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn Phạm Ngọc Anh, mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T.

1.jpg

Bước sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội bóng Thủ đô chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Thái Nguyên T&T. Trong khi đó, Thúy Nga và Thảo Nguyên tiếp tục chơi hiệu quả ở khu vực giữa sân, góp phần hóa giải các đợt tấn công của đối phương.

Không thể tận dụng các cơ hội tạo ra, Hà Nội chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T có được chiến thắng quan trọng và tạo thêm sức nóng cho cuộc đua tại Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026.

Ở trận đấu muộn, Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Than KSVN, qua đó giành 3 điểm trọn vẹn.

Trọng Đạt
