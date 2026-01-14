Cầu thủ Việt kiều Lê Viktor: 'U23 Việt Nam quyết tâm giải quyết trận tứ kết trong vòng 90 phút'

TPO - Trước thềm trận tứ kết với U23 UAE, mặc dù dành sự tôn trọng lớn đối với đội bóng Tây Á nhưng cầu thủ Việt kiều Lê Viktor cho biết, U23 Việt Nam đang tập luyện chăm chỉ và quyết tâm giành chiến thắng trong 90 phút chính thức.

Theo cầu thủ Việt kiều Lê Viktor, mọi đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh và mang đến những trận đấu khó khăn. "Cách duy nhất để chúng tôi sẵn sàng đương đầu chính là nỗ lực tập luyện", anh chia sẻ, "U23 Việt Nam còn hai buổi tập trước trận tứ kết với U23 UAE. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết mình nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên màn trình diễn tương tự trận thắng U23 Saudi Arabia, sau đó có một kết quả như mong muốn để góp mặt ở bán kết".

Đề cập đến sức mạnh của đội bóng Tây Á, tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói rằng "thật khó để đánh giá chính xác đối thủ U23 UAE". Anh cho biết: "Tôi hiểu rằng họ tới đây với lực lượng tốt nhất, trình độ đồng đều và qua những màn thể hiện, có thể thấy đội bóng Tây Á này tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tuy nhiên nếu để so sánh, U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt hơn và tràn đầy khát khao chiến thắng. Chúng tôi cũng cho thấy mình là một tập thể gắn kết, lỳ lợm để chiến đấu đến cùng, quyết đạt được mục tiêu đề ra".

Và mục tiêu của trận tứ kết, không gì khác là một trận thắng. "Chúng tôi quyết tâm giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, trở thành đội chơi tốt hơn và chiến thắng mà không cần đến loạt luân lưu", anh tuyên bố đầy mạnh mẽ.

"Cá nhân tôi mới chỉ ra sân 45 phút trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Tôi cảm thấy mình đã thể hiện tốt, thực hiện đầy đủ những yêu cầu của ban huấn luyện, cũng như những lời dặn dò của HLV Kim Sang-sik. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của thầy và hỗ trợ toàn đội. Trong suốt hành trình vừa qua, bố mẹ luôn dõi theo và cổ vũ tôi. Tôi hạnh phúc vì khiến gia đình hãnh diện, đồng thời mong muốn đóng góp công sức để làm nên những kết quả mang lại niềm vui cho đất nước", chàng trai 22 tuổi khẳng định.