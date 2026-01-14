Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cầu thủ Việt kiều Lê Viktor: 'U23 Việt Nam quyết tâm giải quyết trận tứ kết trong vòng 90 phút'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thềm trận tứ kết với U23 UAE, mặc dù dành sự tôn trọng lớn đối với đội bóng Tây Á nhưng cầu thủ Việt kiều Lê Viktor cho biết, U23 Việt Nam đang tập luyện chăm chỉ và quyết tâm giành chiến thắng trong 90 phút chính thức.

615578007-1287261633452796-7404371991183358742-n.jpg

Theo cầu thủ Việt kiều Lê Viktor, mọi đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh và mang đến những trận đấu khó khăn. "Cách duy nhất để chúng tôi sẵn sàng đương đầu chính là nỗ lực tập luyện", anh chia sẻ, "U23 Việt Nam còn hai buổi tập trước trận tứ kết với U23 UAE. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết mình nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên màn trình diễn tương tự trận thắng U23 Saudi Arabia, sau đó có một kết quả như mong muốn để góp mặt ở bán kết".

Đề cập đến sức mạnh của đội bóng Tây Á, tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói rằng "thật khó để đánh giá chính xác đối thủ U23 UAE". Anh cho biết: "Tôi hiểu rằng họ tới đây với lực lượng tốt nhất, trình độ đồng đều và qua những màn thể hiện, có thể thấy đội bóng Tây Á này tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tuy nhiên nếu để so sánh, U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt hơn và tràn đầy khát khao chiến thắng. Chúng tôi cũng cho thấy mình là một tập thể gắn kết, lỳ lợm để chiến đấu đến cùng, quyết đạt được mục tiêu đề ra".

Và mục tiêu của trận tứ kết, không gì khác là một trận thắng. "Chúng tôi quyết tâm giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, trở thành đội chơi tốt hơn và chiến thắng mà không cần đến loạt luân lưu", anh tuyên bố đầy mạnh mẽ.

"Cá nhân tôi mới chỉ ra sân 45 phút trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Tôi cảm thấy mình đã thể hiện tốt, thực hiện đầy đủ những yêu cầu của ban huấn luyện, cũng như những lời dặn dò của HLV Kim Sang-sik. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của thầy và hỗ trợ toàn đội. Trong suốt hành trình vừa qua, bố mẹ luôn dõi theo và cổ vũ tôi. Tôi hạnh phúc vì khiến gia đình hãnh diện, đồng thời mong muốn đóng góp công sức để làm nên những kết quả mang lại niềm vui cho đất nước", chàng trai 22 tuổi khẳng định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 UAE #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 UAE #nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 UAE #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 UAE #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 UAE #U23 Việt Nam 1-0 U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia #kết quả U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #highlights U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #bàn thắng U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #Đình Bắc #bàn thắng Đình Bắc vs U23 Saudi Arabia #Lê Viktor #Lê Viktor U23 Việt Nam

