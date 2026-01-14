Bán kết Carabao Cup: Nhận định Chelsea vs Arsenal, 03h00 ngày 15/1: Chờ tài Liam Rosenior

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Arsenal, bán kết lượt đi Carabao Cup lúc 03h00 ngày 15/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Chelsea và Arsenal. Tân HLV Chelsea, Liam Rosenior sẽ có cơ hội trổ tài trước đội bóng được xem là mạnh nhất nước Anh hiện tại.

Liam Rosenior đứng trước thử thách cực đại

Nhận định Chelsea vs Arsenal

Sự nghiệp huấn luyện của Liam Rosenior thăng tiến một cách chóng mặt. Từ vai trò trợ lý HLV ở các CLB nhỏ tại giải hạng nhất Anh, cựu cầu thủ này trở thành HLV trưởng của Chelsea chỉ sau 3 năm rưỡi. Ông khởi đầu như mơ với The Blues bằng chiến thắng 5-1 trước Charlton Athletic ở vòng ba FA Cup. Dù vậy, thử thách lớn tìm đến Liam Rosenior cũng rất nhanh. Ngay ở trận đấu thứ hai với Chelsea, ông sẽ phải đối đầu với đội bóng số 1 nước Anh hiện tại: Arsenal.

Đây là thử thách, cũng là cơ hội để Liam Rosenior chứng minh tài năng. Rosenior đã thực hiện tám sự thay đổi trong đội hình Chelsea cho chuyến làm khách đến Valley, với Tosin Adarabioyo , Moisés Caicedo và Andrey Santos là những người duy nhất còn lại sau trận thua đáng thất vọng 2-1 trước Fulham ở Premier League dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane.

Trận đấu vào thứ Tư nhiều khả năng sẽ chứng kiến Rosenior lựa chọn đội hình mà ông cho là mạnh nhất, xét đến sức mạnh của đối thủ, và Alejandro Garnacho hy vọng màn trình diễn của anh trước Charlton sẽ đủ để giành được một suất đá chính.

Tuyển thủ Argentina đã tham gia vào 8 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất tại EFL Cup (5 bàn thắng, 3 kiến tạo) và ghi hai bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 trước Cardiff City ở tứ kết.

Chelsea cũng đang có phong độ tốt ở giai đoạn này của EFL Cup, khi đã vượt qua vòng bán kết ở ba trận gần nhất. Tuy nhiên, họ đều thất bại trong trận chung kết, và đội bóng gần nhất đánh bại họ ở vòng bán kết là Arsenal mùa giải 2017-18.

Ở hướng ngược lại, Arsenal cũng dừng bước ở bán kết mùa trước khi bị Arsenal đè bẹp với tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Nếu Arsenal bị Chelsea loại, đây sẽ là lần thứ 10 họ bị loại khỏi EFL Cup ở vòng bán kết, một kỷ lục chưa từng có - hiện tại họ đang ngang bằng với Tottenham với 9 lần bị loại ở bán kết. Pháo thủ cũng sẽ là đội đầu tiên bị loại ở giai đoạn này trong hai mùa giải liên tiếp kể từ Manchester United mùa 2019-20 và 2020-21.

Giống như Chelsea, Arsenal cũng có một chiến thắng dễ dàng tại FA Cup hôm Chủ nhật, giành chiến thắng 4-1 trước Portsmouth dù bị dẫn trước chỉ sau ba phút. HLV Mikel Arteta thực hiện đến 10 sự thay đổi người so với trận hòa Liverpool, và Pháo thủ hứa hẹn có lực lượng sung mãn nhất cho trận đấu với Chelsea đêm nay.

Arsenal đang bay cao

Bên cạnh việc hướng đến chức vô địch Premier League, Arsenal cũng muốn chấm dứt chuỗi 6 năm liên tiếp không có danh hiệu nào với Mikel Arteta. Carabao Cup là cơ hội tốt để Pháo thủ làm điều này khi họ đã vào đến bán kết.

Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh cũng được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của Kai Havertz sau 5 tháng vắng mặt, và ngôi sao người Đức hy vọng sẽ có thêm thời gian thi đấu ngoài 20 phút mà anh đã có được khi vào sân từ băng ghế dự bị tại Fratton Park.

Chính vì vậy, trận đấu đêm nay sẽ là bài kiểm tra đặc biệt cho năng lực của Liam Rosenior. Cho dù gây ấn tượng mạnh với Strasbourg, nhưng HLV 41 tuổi người Anh vẫn bị rất nhiều người nghi ngờ - thậm chí bao gồm cả các cầu thủ Chelsea. Nếu có thể giúp The Blues đánh bại Pháo thủ, Rosenior không chỉ có thêm sự tự tin mà còn thuyết phục được các ngôi sao đắt giá tại Stamford Bridge tin tưởng vào triết lý chiến thuật của ông. Ngược lại, mọi chuyện sẽ rất khó khăn với cựu hậu vệ này.

Thành tích đối đầu Chelsea vs Arsenal

Đây là lần thứ ba Chelsea và Arsenal gặp nhau ở bán kết League Cup - cặp đấu thứ tư được diễn ra nhiều lần như vậy ở giai đoạn này của giải đấu. Các trận Arsenal gặp Tottenham, Chelsea gặp Tottenham và Manchester City gặp MU đã được diễn ra bốn lần.

Chelsea đã lật ngược thế trận sau khi bị Arsenal đánh bại 2-1 ở trận lượt đi để vào chung kết mùa giải 1997-98 với tổng tỷ số 4-3, và họ đã giành chiến thắng chung cuộc. Arsenal cũng lọt vào chung kết ở mùa giải 2017-18 với chiến thắng 2-1 ở trận lượt về, nhưng lại bị Man City đánh bại tại Wembley.

Tổng cộng, hai đội đã gặp nhau sáu lần tại Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup). Chelsea đã thắng/đi tiếp từ bốn trong sáu lần đối đầu với Arsenal, ngoại trừ lần gặp đầu tiên (vòng 4 mùa 1976-77) và lần gần nhất (bán kết mùa 2017-18).

Phong độ Chelsea vs Arsenal

Đội hình dự kiến Chelsea vs Arsenal

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-1 Arsenal