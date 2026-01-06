Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chelsea ký hợp đồng 'siêu dài hạn' với Liam Rosenior

Khanh Kiều

TPO - Chelsea chính thức công bố việc bổ nhiệm Liam Rosenior làm HLV trưởng, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn lên tới năm 2032. Đây được xem là một trong những bản giao kèo dài hiếm hoi tại Ngoại hạng Anh trong nhiều năm trở lại đây, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của ban lãnh đạo đội bóng dành cho nhà cầm quân người Anh.

HLV Liam Rosenior

Liam Rosenior, 41 tuổi, được đánh giá là một trong những HLV trẻ tiềm năng của bóng đá châu Âu. Trước khi cập bến Stamford Bridge, ông gây ấn tượng khi làm việc tại Strasbourg, nơi Rosenior giúp đội bóng thi đấu khởi sắc, cải thiện rõ rệt lối chơi và đạt được những kết quả tích cực tại Ligue 1. Chính triết lý bóng đá hiện đại, đề cao kiểm soát bóng và phát triển cầu thủ trẻ đã khiến Chelsea quyết định đặt niềm tin vào ông.

Rosenior không giấu được sự tự hào khi được dẫn dắt một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh. "Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm dẫn Chelsea", Rosenior nói trên trang chủ Chelsea. "Đội bóng có tinh thần độc đáo, lịch sử hào hùng với nhiều danh hiệu. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc đó, và tạo ra một đội bóng phản ánh những giá trị này".

Trước khi bước vào sự nghiệp huấn luyện, Rosenior từng có nhiều năm thi đấu tại Premier League trong màu áo các CLB như Fulham, Reading hay Hull City. Sau khi giải nghệ, ông sớm chuyển sang công tác huấn luyện và nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từ bóng đá Anh đến Pháp. Những trải nghiệm đó được kỳ vọng sẽ giúp Rosenior thích nghi nhanh với áp lực khổng lồ tại Chelsea.

Về phía Chelsea, quyết định ký hợp đồng dài hạn với Rosenior cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận. Thay vì tìm kiếm thành công tức thì, đội bóng áo xanh đang hướng đến việc xây dựng một tập thể ổn định, có chiều sâu và bản sắc rõ ràng.

Người hâm mộ kỳ vọng rằng, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ban lãnh đạo, Rosenior sẽ có đủ thời gian và điều kiện để từng bước đưa Chelsea trở lại vị thế vốn có tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu.

Khanh Kiều
