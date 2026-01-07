Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Burnley vs MU, 03h30 ngày 8/1: Cái duyên tạm quyền

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Burnley vs MU, Giải Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu đầu tiên của Manchester United sau khi Rúben Amorim bị sa thải sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có chiến thắng cho vị HLV tạm quyền này?

nhan-dinh-bong-da-hom-nay-7-1-17677530574581652735086.png

Nhận định trước trận đấu Burnley vs MU

Ngày 4 vừa qua, Manchester United đã quyết định gia nhập trào lưu sa thải huấn luyện viên. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định chia tay Ruben Amorim, chấm dứt 14 tháng gắn bó nhiều sóng gió.

Các sếp MU đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Amorim, nhưng những bất đồng đã nảy sinh với huấn luyện viên này, cộng với việc đội bóng thiếu tiến bộ về mặt kết quả, họ buộc phải thay tướng giữa đường.

Có vẻ như nhiều người hâm mộ cũng đồng ý với quyết định này. Có thể MU đang đứng ở vị trí tốt hơn mùa trước, nhưng họ không chấp nhận những trận hòa trước các đội bóng ở cuối bảng xếp hạng. Không cần phải tìm đâu xa: trong những trận đấu gần đây, MU đã đánh mất điểm trước Wolverhampton (1-1) và Leeds (1-1). Trong cả hai trường hợp này, không thể nói rằng đội bóng thành Manchester vượt trội hơn hẳn so với đối thủ.

Dù sao thì mọi thứ vẫn chưa đi quá xa tầm tay. Quỷ đỏ đang cạnh tranh một suất tham dự Champions League. Lúc này, HLV tạm quyền Darren Fletcher cần duy trì vị trí đó và một thắng lợi trước Burnley là mục tiêu bắt buộc.

MU (1).png

Phong độ, lịch sử đối đầu Burnley vs MU

Thực ra việc thắng Burnley không phải nhiệm vụ quá khó với Fletcher. Thứ nhất, đối thủ của MU đang thi đấu đầy yếu kém. Burnley là ứng cử viên thứ hai, sau Wolverhampton, có nguy cơ xuống hạng Championship. Dường như mọi thứ đều không suôn sẻ với đội bóng này.

Chiến thắng gần nhất của họ là vào tháng 10/2025, và cũng chỉ diễn ra trước đội duy nhất xếp dưới họ (thắng Wolves 3-2). Và kể từ đó Burnley chỉ giành được 2 điểm trong 11 trận đấu. Trong chuyến làm khách gần đây đến Brighton, Burnley đã không thể chống trả trước đội bóng tầm trung này và để thua 0-2.

Burnley không thua với tỷ số cách biệt lớn, nhưng thường là những thất bại nhạt nhẽo, như huấn luyện viên trưởng đã đề cập trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Điều đó cũng phản ánh tinh thần thi đấu lao dốc của họ.

Thứ 2, các HLV tạm quyền của MU thường thắng trong ngày cầm quân. Từ Carrick, Van Nistelrooy đều giữ thành tích khá ấn tượng. Bây giờ, Fletcher vốn là một cựu thành viên Quỷ đỏ, sẽ phải duy trì cái duyên ấy.

Burnley càng không thể dựa vào phong độ sân nhà để hy vọng trước MU. Vì màn trình diễn trên sân nhà của họ thậm chí còn tệ hơn trên sân khách. Burnley không chỉ thua 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất, mà họ còn không ghi bàn trong 4 trận trong số đó. Lại thêm một yếu tố nữa ủng hộ Fletcher và MU thắng vào đêm nay.

Đội hình dự kiến Burnley vs MU

Burnley (5-4-1): Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Humphreys, Pires; Larsen, Ugochukwu, Florentino, Anthony; Broja

MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Zirkzee

Dự đoán tỷ số: Burnley 1-3 MU

Đặng Lai
