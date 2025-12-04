Nhận định MU vs West Ham, 03h00 ngày 5/12: Thừa thắng xông lên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá MU vs West Ham, vòng 14 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 5/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và West Ham. Quỷ đỏ đang tràn đầy hưng phấn sau trận thắng ngược Crystal Palace, và họ hứa hẹn sẽ tiếp tục đè bẹp West Ham vào rạng sáng mai.

ap25328723658578.jpg
Chiến thắng sẽ giúp MU tiếp cận nhóm đầu bảng. Ảnh: AP

Nhận định MU vs West Ham

Đúng vào thời điểm không ai kỳ vọng nhất, MU bất ngờ đánh bại Crystal Palace ngay trên sân khách. Cần biết rằng Palace đang có phong độ cao và vốn là đối thủ kỵ giơ của Quỷ đỏ trong những năm gần đây. Trước khi vượt qua “Đại bàng”, MU thua sốc Everton trên sân nhà Old Trafford và hòa 2 trận trước Nottingham và Tottenham cùng với tỷ số 2-2.

Chiến thắng trước Palace cho thấy MU vẫn đi đúng hướng cùng HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, họ thiếu sự ổn định vì lực lượng thiếu chiều sâu cần thiết. Hầu hết các trụ cột của Quỷ đỏ đều không có sự thay thế xứng đáng, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm của Casemiro và Bruno Fernandes. Dù sao, trong một ngày sung sức, MU cho thấy họ có thể thi đấu sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào.

Rạng sáng mai, MU có cơ hội tiếp đà chiến thắng khi được tiếp đón West Ham, đội đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Cho dù đã “thay tướng”, nhưng The Hammers chưa khởi sắc như kỳ vọng. Sau các chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Burnley vào đầu tháng 11, họ chững lại với các trận hòa Bournemouth và thua Liverpool.

Ở trận này, West Ham mất Lucas Paqueta vì án treo giò. Đây là tổn thất khó bù đắp của đội bóng thành London, bởi lẽ Paqueta không chỉ mang lại sức chiến đấu mà còn là nguồn sáng tạo ở giữa sân của họ. Thiếu tiền vệ người Brazil, hệ thống phòng ngự vốn yếu ớt của The Hammers sẽ dễ tổn thương hơn nhiều lần.

Mùa trước, West Ham đánh bại MU ở cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, MU hiện tại đã khác. Đội bóng áo đỏ chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất (thắng 4, hòa 2) và cho thấy sự cải thiện đáng kể về lối chơi. Ngay cả khi mất hai ngôi sao tấn công là Cunha và Sesko vì chấn thương, Quỷ đỏ vẫn liên tục ghi bàn và ngày càng nguy hiểm hơn ở các tình huống cố định.

ap25328775001233.jpg
Joshua Zirkzee đang tận dụng cơ hội để tỏa sáng

Ở hướng ngược lại, West Ham chưa biết mùi thắng trên sân khách dưới thời HLV Nuno Santo (hòa 2, thua 2). Với bối cảnh hiện tại, rất khó cho The Hammers thay đổi điều này khi làm khách của MU ở trận đấu muộn nhất vòng 14.

Lịch sử đối đầu MU vs West Ham

Man Utd đã thua bốn trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất trước West Ham (W1), nhiều hơn thành tích của họ trong 28 trận trước đó (thắng 19, hòa 6, thua 3).

Phong độ MU vs West Ham

phong-do-mu.png

Đội hình dự kiến MU vs West Ham

MU: Senne Lammens, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Mason Mount, Joshua Zirkzee.

West Ham: Alphonse Areola, Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Igor Julio, El Hadji Malick Diouf, Freddie Potts, Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Luis Guilherme, Callum Wilson.

Dự đoán kết quả MU vs West Ham: 3-1

A Phi
#MU vs West Ham #nhận định MU vs West Ham #dự đoán MU vs West Ham #đội hình MU vs West Ham #phong độ MU vs West Ham #nhận định bóng đá

