U22 Việt Nam thắng khắc khổ, nhưng không cần quá lo lắng

TPO - U22 Việt Nam đã rất chật vật mới có thể giành được 3 điểm ở trận ra quân. Các học trò của HLV Kim Sang-sik chắc chắn cần cải thiện rất nhiều. Và tin mừng là họ có thể làm điều đó để trở nên tốt hơn.

Kể từ sau trận hòa Thái Lan 1-1 ở SEA Games 2009, việc giành chiến thắng ở trận ra quân đã trở thành thói quen với U22/23 Việt Nam. Chúng ta toàn thắng 8 trận ra quân SEA Games trở lại đây, và hai lần gần nhất đều trước đối thủ Lào.

Nhìn vào các kết quả 3-1 trước Philippines năm 2011, 7-0, 6-0, 6-0 trước Brunei 2013, 2015, 2019, 4-0 trước Timor-Leste 2017, 3-0 trước Indonesia 2021 và 2-0, 2-1 trước Lào 2023, 2025, có thể thấy cách biệt tỷ số ngày càng giảm.

Trước trận đấu với U22 Lào, HLV Kim Sang-sik đã cảnh báo bóng đá xứ triệu voi đang ngày một tiến bộ và mang đến nhiều khó khăn. Quả thực, U22 Việt Nam đã rất chật vật mới có thể giành được 3 điểm.

U22 Việt Nam đã rất chật vật mới có thể giành được 3 điểm.

Thật ra không chỉ Lào, những quốc gia thường bị đánh giá yếu dần có bước chuyển mình. Họ đầu tư nhiều hơn cho thế hệ trẻ, tiếp thu chiến thuật hiện đại và cũng có sự cải thiện về thể lực cũng như tư duy.

Cũng trong ngày khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games 33, dù thua 1-6 nhưng U22 Timor-Leste đã gây ấn tượng bởi lối chơi kỷ luật, có tổ chức và thành công trong việc chọc thủng lưới đội bóng chủ nhà, kết quả của một trong nhiều tình huống phản công sắc sảo.

Tuy vậy, đây không phải lý do biện minh cho trận ra quân kém thuyết phục của U22 Việt Nam. Trong buổi chiều đầy nắng tại Rajamangala, các học trò của HLV Kim Sang-sik không phải không có cơ hội để tạo nên một chiến thắng tưng bừng. Thậm chí rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng phần lớn đã bị các cầu thủ phung phí.

Hai bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U22 Lào.

Mặc dù U22 Lào chơi phòng ngự số đông và được tổ chức tốt, song các lỗ hổng vẫn đủ nhiều để U22 Việt Nam thâm nhập, sau đó uy hiếp khung thành của thủ môn Lokphathip. Trong nhiều tình huống, Đình Bắc cùng đồng đội đã cho thấy sự sáng tạo và khả năng phối hợp nhóm một cách nhuần nhuyễn. Tiếc rằng thước ngắm của các cầu thủ thực sự là một vấn đề.

Có những khoảnh khắc mà người hâm mộ tự hỏi, làm thế nào mà các cầu thủ như Thanh Nhàn, Quốc Việt hay thậm chí cả Đình Bắc, người đã có một màn trình diễn xuất sắc và sở hữu cú đúp, lại có thế bỏ lỡ?

Trong trường hợp cố gắng giảm nhẹ sự phung phí của họ, thì việc các cầu thủ dứt điểm không có một vị trí thực sự tốt để ghi bàn là một lý do. Tình huống dứt điểm ngay tầm chắn hậu vệ đối phương của Thanh Nhàn phút 43, hay pha chạm bóng cận thành trúng chân đối thủ của Quốc Việt phút 50 là những điển hình.

U22 Việt Nam phung phí rất nhiều cơ hội.

Đây là điều U22 Việt Nam cần cải thiện, thiết lập những cơ hội ngon ăn hơn, đồng thời dứt điểm điềm tĩnh hơn. Nên nhớ rằng các đối thủ tiếp theo đều không dễ, cơ hội không đến nhiều và một tình huống dứt điểm thành bàn có thể quyết định trận đấu.

Đồng thời, hàng thủ U22 Việt Nam cũng cần gia cố lại. Chiều thứ Tư, nếu các cầu thủ U22 Lào sắc sảo hơn, lưới của Trung Kiên sẽ rung lên không chỉ một lần. Khoảnh khắc mất tập trung dẫn đến bàn thua và nhiều lần để đối thủ thoát xuống sau những đường chuyền vào hai bên sườn cặp trung vệ không nên lặp lại.

Tại Rajamangala, trên đường pitch, ban huấn luyện không ngừng hô lớn "tập trung vào", "chơi đơn giản đi", "còn nhiều thời gian" để nhắc nhở. Và họ đã bình tĩnh trở lại để kết thúc trận đấu một cách tốt đẹp.

U22 Việt Nam có một khởi đầu chiến thắng, và đó là điều quan trọng nhất.

Tin tốt là các đội bóng của HLV Kim Sang-sik luôn tiến bộ theo thời gian. Như đã thấy, ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, U23 Việt Nam ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 có khả năng tự hoàn thiện ngay trong giải đấu, từng bước khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh sau từng trận, cuối cùng bước lên đỉnh cao nhất.

Có lẽ chúng ta cũng không cần quá lo lắng về những màn trình diễn. Các trận đấu có phần khắc khổ thậm chí trở thành một phần của triều đại HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên chiến thắng, và cả danh hiệu, đã thành công trong việc dập tắt những phàn nàn về mặt lối chơi. Suy cho cùng, thứ chúng ta cần vẫn là thành tích, phải không?