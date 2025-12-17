HLV Kim Sang-sik muốn trọng tài công tâm ở trận chung kết SEA Games 33 với Thái Lan, cảnh báo hàng thủ U22 Việt Nam

TPO - Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao U22 Thái Lan nhưng tin vào chiến thắng của U22 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

"Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài là vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất"-ông Kim Sang-sik phát biểu.

Tại bán kết, trong khi U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia 1-0, U22 Việt Nam cũng giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines. Kết quả đưa 2 đội vào chung kết SEA Games 33, trận đấu diễn ra trên sân Rajamangala ngày mai, 18/12.

HLV Kim Sang-sik đánh giá đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, được tổ chức tốt. Ông nói:

"U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ tốt. Cầu thủ Yotsakorn Burapha trong giải đấu này đã nhiều lần ghi bàn ghi điểm bằng nhiều cách đa dạng, nên chúng tôi cũng cần phải để ý. Lý Đức và toàn thể các cầu thủ hậu vệ cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có 1 trận thi đấu tốt".

Theo HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết nhờ nỗ lực của các cầu thủ và sự đồng hành, cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam. Ông khẳng định toàn đội đã chuẩn bị tích cực cho trận đấu và sẽ quyết tâm để giành chiến thắng.

"Tục ngữ Việt Nam có câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Đội đã rất nỗ lực nên tôi mong ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có kết quả tốt"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

