HLV McPherson của U22 Philippines thừa nhận U22 Việt Nam đẳng cấp và xuất sắc hơn

TPO - Trong sự bồn bã vì thua trận, HLV McPherson của U22 Philippines thừa nhận U22 Việt Nam sở hữu những cầu thủ chất lượng tốt, có chiều sâu đội hình và cũng ở đẳng cấp cao hơn.

Chơi đầy nỗ lực và tạo ra không ít khó khăn cho U22 Việt Nam, nhưng với bàn thua phút cuối, U22 Philippines đành nhận thất bại và tiến vào trận tranh huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sau trận đấu, HLV McPherson của U22 Philippines đã ca ngợi màn trình diễn của U22 Việt Nam và hai bàn thắng đẹp của Văn Thuận và Thanh Nhàn. Ông nói: "Bàn mở tỷ số của U22 Việt Nam rất đẹp khi đây là cú đánh đầu xuất sắc, không thủ môn nào cản phá được. Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn, ngăn chặn quả tạt trước khi bóng được rót vào vòng cấm.

Còn ở bàn thứ hai, bóng nảy ngay trước mặt thủ môn bởi mặt sân hơi có vấn đề và có những chỗ lồi lõm. Thật không may cho thủ môn của chúng tôi khi đây là giải đấu hay của cậu ấy. Nói chung, hai cầu thủ ghi bàn của U22 Việt Nam có chất lượng tốt. Họ cho thấy chiều sâu đội hình của U22 Việt Nam".

Cũng theo của U22 Philippines, hai đội đã tạo nên một trận đâu hay và xứng đáng trở thành trận tranh huy chương Vàng. "Đây là trận đấu căng thẳng được tạo nên bởi hai đội bóng xứng đáng sở hữu tấm huy chương Vàng. U22 Việt Nam nhỉnh hơn chúng tôi một chút. U22 Việt Nam được tổ chức tốt, biết cách chơi và thích chơi với nhiều cầu thủ xung quanh. Họ thích tạo khoảng trống ở 2 bên cánh bằng những đường chuyền chéo sân, luôn tạt bóng vào vòng cấm và tỏ ra rất nguy hiểm với những khoảng khắc ấy".

"Chúng tôi hiểu đẳng cấp của các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt sau giải U23 Đông Nam Á. Họ là đội bóng xuất sắc. Hiện các cầu thủ của tôi đang rất đau khổ và buồn bã. Nhưng họ không đơn độc. Cả đội đã ở cùng nhau suốt thời gian qua và sẽ lại từng bước một tiến về phía trước, tiếp tục phát triển", HLV McPherson của U22 Philippines kết luận.