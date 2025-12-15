Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc Hoa xuất viện trong đêm

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sức khỏe của vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa đã ổn định. Cô xuất viện ngay trong đêm 14/12.

1000040677.jpg

Trong cuộc thi marathon nữ của SEA Games 33 tại đường đua Happy & Healthy Bike Lane, Hoàng Thị Ngọc Hoa bị choáng, ngất khi cách đích khoảng 3km cuối, thời điểm đang đua tốp 3 với Bùi Thị Thu Hà.

Sau khi về đến lều y tế, Ngọc Hoa đã tỉnh. Tuy nhiên cô vẫn cần điều trị thêm nên được đưa lên xe vào viện. Đi cùng có các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam.

Nhờ sự chăm sóc của các bác sỹ, Ngọc Hoa đã hồi phục và ra viện lúc 22h cùng ngày, sau đó trở về khách sạn nơi đội điền kinh lưu trú tại Bangkok.

Theo thông tin từ đội tuyển, Ngọc Hoa sẽ nghỉ ngơi và về nước ngày 17/12 tới, khép lại hành trình SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Trở lại với các nội dung điền kinh thi đấu trong ngày 14/12, Nguyễn Thanh Phúc không thể hoàn thành nội dung đi bộ 20km nữ còn Thái Thị Kim Ngân về thứ 4, trong khi Nguyễn Thành Ngưng, em trai Thanh Phúc thi đấu đầy nỗ lực và giành huy chương Đồng đi bộ 20km nam.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh chỉ về thứ 4 sau 2h 38 phút. Bên phía nữ, Bùi Thị Thu Hà giành huy chương Đồng sau và cũng cần chăm sóc y tế sau khi cán đích.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Hoàng Thị Ngọc Hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục