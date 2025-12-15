Chuyện tình đẹp của 'hoàng tử ếch' Thanh Bảo và 'công chúa' Mỹ Tiên

TPO - SEA Games 33 tại Thái Lan không chỉ là đấu trường của những cuộc tranh tài khốc liệt, mà còn là nơi ghi dấu câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và yêu thương của "cặp đôi vàng" bơi lội Việt Nam: Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên.

Tối 14/2, bể bơi tại Nhà thi đấu chính ở Bangkok bùng nổ trong tiếng reo hò khi Phạm Thanh Bảo, “Hoàng tử ếch” của bơi Việt Nam, chinh phục thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 200m ếch nam với thành tích 2 phút 12 giây 81. Đây không chỉ là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Thanh Bảo ở các kỳ Đại hội, khẳng định tài nẳng và đẳng cấp của anh ở đường đua xanh.

Trước đó, Võ Thị Mỹ Tiên, gương mặt trẻ triển vọng của đội tuyển bơi nữ, cũng đã thi đấu ấn tượng ở các nội dung của mình. Cô mang về huy chương đồng ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, và cùng đồng đội giành thêm huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4×200m tự do.

Áp lực thi đấu tại SEA Games là cực kỳ lớn, đặc biệt với Mỹ Tiên, một trong những niềm hy vọng sáng giá của bơi lội nữ Việt Nam. Kết thúc một nội dung thi đấu với kết quả chưa như mong đợi, cảm xúc dâng trào đã khiến cô bật khóc, ngay sau khi nhận được màn “thị phạm” từ một lãnh đạo bộ môn.

Trong những giây phút căng thẳng nhất trên đường đua xanh, Thanh Bảo đã có một hành động giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Mỹ Tiên. Ngay sau khi chạm vạch đích và giành HCV, anh giơ hai ngón tay xếp thành chữ T – một thông điệp cổ vũ trực tiếp, như lời nhắn gửi từ trái tim đến bạn gái và đồng đội: “Cố gắng lên, còn nhiều chặng đường phía trước".

“Chữ T đó là dành cho Võ Thị Mỹ Tiên. Khi em thấy Tiên khóc, em không dám hỏi nhiều, chỉ muốn động viên. Em nói với Tiên rằng vẫn còn hai ngày thi đấu nữa, hãy cố gắng vì còn nhiều đoạn đường phía trước. Em và Tiên sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa", Thanh Bảo chia sẻ sau phần thi.

Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Thanh Bảo không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: sự gắn bó, động viên và cổ vũ lẫn nhau giữa các vận động viên chính là nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ, giúp họ vượt qua áp lực và thử thách trong thể thao.

Cả hai - những con người đang chiến đấu vì niềm tự hào của Tổ Quốc - đã cùng nhau viết nên một câu chuyện cảm xúc, nơi thành tích không chỉ được đo bằng huy chương, mà còn bằng niềm tin và sự san sẻ và yêu thương từ trái tim.