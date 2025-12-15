Nữ hoàng wushu Dương Thúy Vi và lựa chọn của người đứng trên đỉnh vinh quang

TPO - Sau thất bại hiếm hoi ở nội dung đấu trước, Dương Thúy Vi vẫn bước ra thảm đấu SEA Games 33 hôm nay với hai nội dung Thương thuật và Đối luyện binh khí nữ. Không chỉ là câu chuyện huy chương, đó còn là hình ảnh của một biểu tượng wushu Việt Nam thi đấu đến cùng, vì danh dự, đam mê và tinh thần thượng võ.

Tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan áp dụng thể thức mới khắc nghiệt ở môn wushu, nơi ba nội dung quyền và hai binh khí bị gộp chung để trao một bộ huy chương. Không còn chỗ cho những bài thi đơn lẻ tỏa sáng, wushu taolu (biểu diễn) trở thành cuộc sàng lọc về thể lực, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ suốt ba ngày liên tiếp.

Với Dương Thúy Vi, SEA Games lần này vẫn là ba nội dung quen thuộc: Kiếm thuật, Thương thuật và Trường quyền. Trong đó, Trường quyền – nội dung không phải sở trường trở thành “cửa ải” đầu tiên, nơi nhà vô địch buộc phải đối diện thử thách lớn nhất ngay từ ngày thi đấu mở màn.

Trong bối cảnh luật chấm điểm quốc tế mới cho phép giảm độ khó (động tác 630 được tính như 720), nhiều VĐV tìm cách tối ưu hóa điểm số bằng sự chắc chắn. Nhưng Thúy Vy đã không chọn lối đi an toàn.

Ở tuổi 32, độ tuổi mà đa số VĐV wushu đỉnh cao đã lùi về sau, cô vẫn đăng ký bài thi với độ khó cao nhất. Một quyết định mang tính thách thức lớn. Tuy nhiên, sai sót ở khoảnh khắc tiếp đất khiến Thúy Vi bị trừ điểm nặng, rơi xuống nhóm cuối và gần như tự đẩy mình ra khỏi cuộc đua huy chương ngay từ ngày thi đầu tiên.

Khi con số 8.933 trên bảng điểm điện tử tại nhà thi đấu wushu ở SEA Games 33, với Dương Thúy Vi, đó là một khoảnh khắc lặng hiếm hoi trong hành trình đã quá đầy vinh quang của nữ hoàng wushu Việt Nam.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó không phải là thất bại của một VĐV, mà là lựa chọn của một nhà vô địch đã vượt qua nhu cầu chứng minh bản thân bằng thành tích.

Với bộ sưu tập huy chương trải dài từ SEA Games, Asiad đến vô địch thế giới, Dương Thúy Vi không cần một tấm huy chương “an toàn” để chứng minh đẳng cấp. Ở kỳ SEA Games có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, đối thủ lớn nhất của cô không phải những tên tuổi quen thuộc trên đấu trường quốc tế, mà chính là giới hạn của bản thân.

Và như thường lệ, Thúy Vy không bỏ cuộc. Trở lại phần thi Kiếm thuật, “nữ hoàng wushu” lập tức tỏa sáng, vươn lên nằm trong top 3 dẫn đầu, chứng minh bản lĩnh và sự kiên cường của một nhà vô địch đích thực.

Hôm nay, khi bước vào phần thi Thương thuật và đặc biệt là nội dung Đối luyện binh khí nữ cùng đồng đội Nguyễn Thị Hiền – nơi cơ hội huy chương vẫn còn hiện hữu – Dương Thúy Vi tiếp tục xuất hiện không phải với tâm thế của người giữ điểm, mà là của người giữ tinh thần.

Dù kết quả có ra sao, mỗi động tác của cô trên thảm đấu vẫn mang theo thông điệp rõ ràng: wushu không chỉ là cuộc đua điểm số, mà là nghệ thuật của lòng can đảm và sự tận hiến.

Có thể, SEA Games 33 sẽ không khép lại trọn vẹn theo cách người hâm mộ mong đợi cho Dương Thúy Vi. Nhưng những gì cô để lại - sự dũng cảm dám mạo hiểm ở tuổi 32, tinh thần thượng võ không sợ sai lầm, và khát vọng vượt qua chính mình - sẽ còn giá trị hơn bất kỳ tấm huy chương nào.

Và hôm nay, khi Thúy Vi tiếp tục bước ra thảm đấu, người yêu thể thao Việt Nam vẫn có quyền chờ đợi không chỉ một bài quyền đẹp, mà là hình ảnh của một nhà vô địch đúng nghĩa: không bao giờ thi đấu trong nỗi sợ hãi.