Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines, 15h30 ngày 15/12: Thử thách tiếp theo

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết SEA Games 33 lúc 15h30 ngày 15/12. U22 Việt Nam gặp lại U22 Philippines trong trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

dinh-bac.jpg
U22 Việt Nam hướng đến chung kết. Ảnh: Hữu Phạm

Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Lần thứ hai trong vòng nửa năm, U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở một trận bán kết giải đấu khu vực. Tại giải U22 Đông Nam Á 2025, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thắng ngược U22 Philippines 2-1 nhờ các bàn thắng của Xuân Bắc và Đình Bắc, qua đó vào chung kết và thẳng tiến đến chức vô địch. Đây tất nhiên là kịch bản mà người hâm mộ Việt Nam muốn lặp lại vào chiều nay. Dù vậy, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đã có thêm thời gian kết dính đội hình.

Cần biết rằng Philippines đã chủ động xây dựng đội hình hướng đến giải đấu năm nay từ rất sớm. Họ sở hữu một nhóm cầu thủ đã thi đấu từ SEA Games 32 và là trụ cột ở ĐTQG như tiền đạo Alex Monis, hậu vệ Santiago Rublico hay Noah Leddel. Đặc biệt, tiền vệ đội trưởng Sandro Reyes xuất hiện từ SEA Games 32 vốn ra mắt ĐTQG Philippines từ năm 2021 và là ngôi sao quen thuộc ở các đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, U22 Philippines sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Guimaraes - Gabriel Guimaraes (Nhật Bản), Dylan Demuynck (Bỉ), Isaiah Alakiu (Anh) hay Otu Banatao (Mỹ). Quan trọng nhất, U22 Philippines đã tập hợp các cầu thủ này và để họ thi đấu cùng nhau suốt 1 năm qua. So với đội hình vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U22 Philippines gần như không thay đổi, nhưng hiểu ý nhau hơn.

Vì thế, trận đấu chiều nay là thử thách khó nhằn với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Không loại trừ khả năng U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, thi đấu thực dụng cho dù được đánh giá cao hơn. Trong các trận đấu knock-out, sự lì lợm của đội bóng áo đỏ cần được thể hiện đúng lúc.

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines trên kênh nào, ở đâu?

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình lớn như VTV, FPT Play, TV360 và trên Youtube, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi.

A Phi
#U22 Việt Nam vs U22 Philippines #trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines #U22 Việt Nam #V-League #trực tiếp V-League

