VCK giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026 có nhà tài trợ

Sáng 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết, công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026

Giải U15 là bước đệm tuyển chọn các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1/4-14/4 tại Sân vận động Thành Long, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TP.HCM, Hà Nội I, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Tổng thư ký VFF – Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu trong hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Đây cũng là môi trường để các cầu thủ trẻ thể hiện khát vọng, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên”.

Giải U15 quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Đại diện nhà tài trợ cho biết, việc đồng hành cùng vòng chung kết, giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của công ty vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa.