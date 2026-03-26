HƯỚNG TỚI GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON VÀ CỰ LY DÀI BÁO TIỀN PHONG LẦN THỨ 67: Ca sĩ Lưu Hiền Trinh: 'Tôi tự hào khi hát tại Lễ thượng cờ và đêm concert 15.000 vận động viên, khán giả'

TPO - Sự xuất hiện của Lưu Hiền Trinh tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 hứa hẹn mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung. Nữ ca sĩ chia sẻ muốn phần lan tỏa tinh thần thể thao, lòng tự hào dân tộc và năng lượng tích cực trong những ngày Khánh Hòa sôi động đón giải đấu quy mô lớn.

Vinh dự và áp lực khi hát giữa không gian thiêng liêng

Nhận lời biểu diễn tại cả Lễ thượng cờ lẫn đêm nhạc trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, ca sĩ Lưu Hiền Trinh cho biết cô không do dự khi được mời. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là sân khấu âm nhạc đơn thuần mà còn là cơ hội góp phần vào sự kiện giàu ý nghĩa.

“Đây là nơi hội tụ tinh thần thể thao, lòng yêu nước và sự kết nối cộng đồng. Vì vậy tôi đã nhận lời ngay khi nhận được lời mời”, cô chia sẻ.

Lưu Hiền Trinh sẽ trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại Lễ thượng cờ sáng 28/3 tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được chọn vang lên trong Lễ thượng cờ sáng 28/3 tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Màn trình diễn do Lưu Hiền Trinh thể hiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại, khơi dậy tinh thần hướng về biển đảo.

"Đó là cảm xúc thiêng liêng và xúc động. Khi biết tôi sẽ hát ở một không gian mang nhiều ý nghĩa lịch sử như vậy, tôi vừa vinh dự nhưng cũng có chút áp lực. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình khi đứng ở đó không chỉ là hát, mà mình hát với cả một niềm tự hào và sự biết ơn", ca sĩ nói.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hé lộ đến hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ hơn trong đêm nhạc “Đón ánh bình minh” diễn ra tối cùng ngày. Theo cô, sân khấu lần này được dàn dựng theo tinh thần truyền cảm hứng, tiếp sức cho các vận động viên trước giờ xuất phát.

“Tôi chuẩn bị những tiết mục có màu sắc tươi mới, tạo năng lượng tích cực để mọi người thêm hào hứng”, cô tiết lộ.

Không chỉ đồng hành với giải marathon, Lưu Hiền Trinh còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình của Báo Tiền Phong như Hoa hậu Việt Nam hay Chủ Nhật Đỏ. Điều khiến cô ấn tượng là sự chuyên nghiệp và giá trị nhân văn mà các chương trình mang lại.

“Từ Hoa hậu Việt Nam, Chủ Nhật Đỏ đến Marathon, tất cả đều là những chương trình uy tín và lan tỏa giá trị tích cực. Tôi mong sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài”, cô nói.

Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ duy trì lối sống năng động với các hoạt động như golf, yoga. Với cô, thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn giữ tinh thần tích cực. Nếu có cơ hội, cô sẵn sàng thử sức với chạy bộ để hiểu rõ hơn hành trình của các vận động viên.

Mang năng lượng trẻ đến đại nhạc hội “Đón ánh bình minh”

Diễn ra từ 27-29/3 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 mang thông điệp Đón ánh bình minh. Hình ảnh giàu tính biểu tượng khi gắn với vùng đất đón bình minh sớm của Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa.

Sau 17 năm trở lại Khánh Hòa, giải đấu ghi nhận quy mô kỷ lục với khoảng 12.000-15.000 vận động viên tham dự. Đây là sự kiện thể thao đánh dấu bước chuyển mình của địa phương trong hành trình hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là thành tích marathon năm nay được tính vào hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc, tạo thêm động lực cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Trong chuỗi hoạt động, đêm nhạc Đón ánh bình minh tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 được xem là điểm nhấn văn hóa - giải trí, góp phần hoàn thiện diện mạo của giải chạy giàu truyền thống. Sân khấu quy tụ nhiều nghệ sĩ, trong đó có Lưu Hiền Trinh, hứa hẹn khuấy động không khí trước ngày thi đấu chính thức.

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, việc Khánh Hòa đăng cai giải đấu còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa địa phương. Những ngày này, thành phố biển trở nên sôi động với dòng người đổ về tham dự và cổ vũ.

Lưu Hiền Trinh cho biết cô ấn tượng với sự chuẩn bị của địa phương: “Không khí rất sôi động và tràn đầy năng lượng. Thành phố vừa có vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng, con người dễ mến. Từ khâu tổ chức, sân khấu đến các hoạt động bên lề đều được chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Gửi lời nhắn đến các vận động viên, nữ ca sĩ cho biết: “Hãy tận hưởng hành trình của mình. Mỗi bước chạy không chỉ là tiến về đích mà còn là vượt qua chính bản thân. Hy vọng mọi người sẽ giữ được năng lượng tích cực, an toàn và có thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong giải lần này".