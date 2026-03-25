Đình Bắc, Hòa Minzy trong vòng vây khán giả tại lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Khán giả vây quanh chúc mừng, xin chụp ảnh với Đình Bắc và Hòa Minzy sau lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, khép lại một đêm tôn vinh những cá nhân xuất sắc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.
Đức Phúc - một trong những gương mặt trẻ triển vọng năm 2025, thể hiện ca khúc Khát vọng là người Việt. Anh chia sẻ dù đứng trên bất kỳ sân khấu nào, người trẻ Việt Nam luôn tự hào mang theo bản sắc và tiếng nói của dân tộc.
Ca sĩ nhận được sự cổ vũ không ngớt của khán giả trong trường quay.
Tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc trẻ trung là phần trình diễn của Phương Mỹ Chi với ca khúc Made in Vietnam. Nữ ca sĩ năm nay lọt top 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi thông điệp tôn vinh bản sắc dân tộc, nữ ca sĩ gen Z tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi mang âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.
Lễ trao giải khép lại với tiết mục “Áo xanh gọi tương lai” do Hòa Minzy và Tuấn Ngọc trình bày.
Sinh viên vây quanh Hòa Minzy chụp hình. Nữ ca sĩ thân thiện giao lưu với khán giả.
Cầu thủ Đình Bắc cũng được khán giả bủa vây, xin chữ ký, chụp hình.