Xây dựng thế hệ thanh niên Đặc công có ‘sức đề kháng’ tuyệt đối trước thông tin xấu độc trên mạng

TPO - Ngày 25/3, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) năm 2025. Tại hội nghị, lãnh đạo Binh chủng mong muốn tuổi trẻ Đặc công sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công; Đại úy Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Binh chủng cùng 95 điển hình ưu tú.

Các đại biểu về dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, cho biết năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Binh chủng, khi công tác xây dựng điển hình tiên tiến và hoạt động Giải thưởng TTST đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực sự trở thành động lực “nội sinh” thúc đẩy cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vươn lên chiếm lĩnh các đỉnh cao khoa học.

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, trong bối cảnh mạng xã hội có những tác động đa chiều, tiêu cực, ĐVTN Binh chủng vẫn luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị.

“Tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường trong đoàn viên đã giảm xuống chỉ còn 0,1%. Đây là con số biết nói, minh chứng cho sự tự giác và ý thức rèn luyện nghiêm túc của các đồng chí”, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, phong trào thi đua không còn là những khẩu hiệu suông, mà đã bám chắc vào thao trường, bãi tập. Các mô hình “Giờ học tự quản”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “10 phút thao trường” hay “Giờ huấn luyện võ thuật thứ 9”... đã trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động sáng tạo trẻ đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Toàn Binh chủng có 325 sáng kiến, cải tiến đạt giải ở các cấp; không chỉ làm lợi cho công quỹ mà còn trực tiếp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an toàn cho bộ đội trong huấn luyện chuyên ngành đặc thù.

Chỉ ra những “nút thắt” đang làm chậm bước tiến của phong trào, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy và toàn thể đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng tập trung đột phá vào 4 nội dung “chiến lược trọng tâm”.

Trong đó, với chiến lược “Lấy chính trị làm gốc, xây dựng bản lĩnh thép trên không gian số”, phải xây dựng cho được thế hệ thanh niên, phụ nữ Đặc công có “sức đề kháng” tuyệt đối trước các thông tin xấu độc, phản động trên không gian mạng.

Đại biểu dự hội nghị tham quan các sáng kiến, cải tiến của tuổi trẻ Binh chủng Đặc công.

Về chiến lược “Đột phá sáng tạo - Hiện đại hóa thao trường”, phải chấm dứt triệt để các phong trào mang tính hình thức, “đánh trống ghi tên”. Mọi sáng kiến, cải tiến phải hướng thẳng vào việc giải quyết những “điểm nghẽn” trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các khoa mục huấn luyện chuyên ngành đặc thù như nhảy dù, đổ treo, chống khủng bố và tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Đối với chiến lược “Cán bộ là gốc, quần chúng là lực lượng xung kích”, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội đủ 3T (Tâm - Tầm - Tín), thực sự là hạt nhân đoàn kết, dám dấn thân vào việc mới, việc khó.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, trao Cờ của Tổng cục Chính trị, Binh chủng Đặc công và Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng các tập thể xuất sắc.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh trao thưởng các Gương mặt trẻ tiêu biểu Binh chủng Đặc công năm 2025.

Về chiến lược “Lan tỏa giá trị “đích thực” trong kỷ nguyên mới”, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh yêu cầu phải làm tốt công tác truyền thông nội bộ, biến thành tích của các điển hình tiêu biểu thành tài sản chung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Binh chủng.

“Với tinh thần Tiên phong quyết thắng - Sáng tạo không ngừng, tin tưởng rằng tuổi trẻ Binh chủng Đặc công sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh nói.