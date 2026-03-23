Tôn vinh 20 điển hình trẻ xuất sắc nhất lực lượng Biên phòng

TPO - 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng 2025 là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hơn 15 nghìn đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

Chiều 23/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2025.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Lạng Sơn, Ban Thanh niên Quân đội.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng các gương mặt trẻ về dự lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Minh

Năm 2025, có 35 hồ sơ đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP. Hội đồng bình chọn cấp Bộ Tư lệnh BĐBP đã lựa chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng. Đây là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hơn 15 nghìn đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

Trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ (BĐBP Quảng Ninh), đã được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2025; Đại úy Nguyễn Xuân An - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (BĐBP Đà Nẵng), được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2025.

﻿ ﻿ Quang cảnh lễ tuyên dương.

Xung kích, sáng tạo, quyết thắng

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua, BĐBP đã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, phát biểu tại chương trình.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, chiếm trên 50% quân số toàn lực lượng, thanh niên BĐBP đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác; trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, từ những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất, vất vả nhất; luôn nêu cao tinh thần phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng.

Đặc biệt, từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn công tác, thanh niên BĐBP đã sáng tạo, tìm tòi, đề ra nhiều cách làm, mô hình, công trình, phần việc thanh niên hiệu quả; tiêu biểu như “Tuổi trẻ BĐBP làm chủ đường biên, mốc quốc giới”, “Tuổi trẻ BĐBP làm sạch biển”, “Ánh sáng đường biên”, “Tiếng loa biên phòng”, “Tay kéo biên phòng”... mang lại ý nghĩa thiết thực và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

﻿ Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2025.

Hiệu quả từ các phong trào, mô hình và các hoạt động của thanh niên BĐBP thời gian qua đã góp phần tăng cường, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những tấm gương mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc. 20 gương mặt trẻ được tuyên dương trong dịp này thực sự là những đại biểu ưu tú, là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người lính quân hàm xanh thời kỳ mới”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ Biên phòng

Theo Chính ủy BĐBP, trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác Biên phòng nói riêng và sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói chung đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn, nặng nề hơn.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy BĐBP và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu trao thưởng cho các Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2025.

Phát huy truyền thống Quân đội và BĐBP anh hùng, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên BĐBP thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đoàn viên thanh niên tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản.

Theo đó, cấp uỷ, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều chủ trương, giải pháp; tạo môi trường và động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, rèn luyện, công tác, làm chủ kiến thức, khoa học; có điều kiện, cơ hội để cống hiến và trưởng thành.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ tuyên dương.

Tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân, tạo sự đa dạng, phong phú trong tổ chức thực hiện các phong trào hành động.

Chính ủy BĐBP cũng lưu ý cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng phải tiên phong trong học tập, rèn luyện; trong lao động, công tác; trong tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới, sẵn sàng đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.