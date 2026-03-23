'Áo xanh' thắp sáng làng quê, lan tỏa yêu thương

Thu Hiền

TPO - Những bóng đèn được thắp lên không chỉ xua tan bóng tối mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm cho người dân vùng quê Nghệ An.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã tổ chức chương trình “Thắp sáng làng quê﻿” tại xã Đại Đồng và Kim Bảng (tỉnh Nghệ An), thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên và giáo viên nhà trường.
Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên đã hoàn thành việc sửa chữa, thay thế hệ thống điện cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Đồng thời, cải tạo, nâng cấp gần 1 km đường điện chiếu sáng trên địa bàn.
Anh Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn trường cho biết, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều ngôi nhà xuống cấp, thiếu hệ thống điện chiếu sáng. “Có những thời điểm, các bạn đoàn viên phải dùng ánh sáng từ điện thoại để sửa chữa. Dù vất vả nhưng ai cũng nhiệt huyết, trách nhiệm”, anh Hùng chia sẻ.
Vượt lên những trở ngại đó là sự chung tay, đùm bọc đầy ấm áp của người dân địa phương. Hàng xóm láng giềng hỗ trợ, cho mượn dụng cụ, cùng tham gia sửa chữa. Nhiều gia đình còn mang kẹo bánh, hoa quả ra mời, tạo nên không khí gần gũi, nghĩa tình.
Theo anh Hùng, ngoài chương trình “Thắp sáng làng quê”, Đoàn trường còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên như tập huấn Sinh viên với công nghệ AI, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đưa kiến thức học tập vào thực tiễn đời sống.
“Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện﻿, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, sinh viên. Đồng thời, giúp các em rèn luyện kỹ năng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức sẻ chia với cộng đồng”, anh Hùng nhấn mạnh.
Những bóng đèn được thắp lên không chỉ xua tan bóng tối mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm cho người dân vùng quê.
Bà Nguyễn Thị Tình (87 tuổi, trú thôn Yên Hòa, xã Kim Bảng) là vợ liệt sĩ, xúc động nói: “Nhà tôi trước đây điện yếu, dây dợ cũ kỹ, buổi tối đi lại rất bất tiện. Nay được các cháu sửa lại, lắp thêm bóng đèn sáng trưng, tôi mừng lắm. Các cháu làm việc nhiệt tình, lại còn lễ phép, chu đáo, ai cũng quý”.
Bên cạnh sửa chữa hệ thống điện, các đoàn viên còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần nâng cao ý thức và giảm chi phí sinh hoạt trong mỗi gia đình.
#áo xanh #làng quê #yêu thương #Tháng Thanh niên #xung kích #tình nguyện

