'Áo xanh' thắp sáng làng quê, lan tỏa yêu thương

TPO - Những bóng đèn được thắp lên không chỉ xua tan bóng tối mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm cho người dân vùng quê Nghệ An.
Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên đã hoàn thành việc sửa chữa, thay thế hệ thống điện cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Đồng thời, cải tạo, nâng cấp gần 1 km đường điện chiếu sáng trên địa bàn.
Anh Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn trường cho biết, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều ngôi nhà xuống cấp, thiếu hệ thống điện chiếu sáng. “Có những thời điểm, các bạn đoàn viên phải dùng ánh sáng từ điện thoại để sửa chữa. Dù vất vả nhưng ai cũng nhiệt huyết, trách nhiệm”, anh Hùng chia sẻ.
Theo anh Hùng, ngoài chương trình “Thắp sáng làng quê”, Đoàn trường còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên như tập huấn Sinh viên với công nghệ AI, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đưa kiến thức học tập vào thực tiễn đời sống.
Những bóng đèn được thắp lên không chỉ xua tan bóng tối mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm cho người dân vùng quê.