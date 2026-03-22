Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Nghệ An ‘cháy hết mình’ trong Ngày đoàn viên

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng trăm đoàn viên thanh niên đã cùng hòa mình vào các hoạt động teambuilding rộn ràng, tạo nên một “Ngày đoàn viên” đầy sắc màu và cảm xúc. Không chỉ là sân chơi kết nối, chương trình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp thêm động lực cho thanh niên công nhân vững bước trong lao động và cuộc sống.

Ngày 22/3, tại Khu Công nghiệp WHA (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Chương trình Ngày đoàn viên năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

tp-1.jpg
Toàn cảnh Ngày đoàn viên năm 2026 tại Nghệ An.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, mỗi thế hệ thanh niên luôn mang trên vai sứ mệnh kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang, góp phần dựng xây quê hương bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên không chỉ là lực lượng nòng cốt, mà còn là cầu nối quan trọng lan tỏa lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong lao động, sản xuất cũng như trong cuộc sống.

Chính vì vậy, “Ngày đoàn viên” không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định vai trò, vị trí của người đoàn viên trong giai đoạn mới. Đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó còn tạo môi trường để đoàn viên được quan tâm, đồng hành, sẻ chia và phát triển. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, từng bước hình thành và phát triển tổ chức Đoàn ở những nơi còn chưa có tổ chức.

tp-2-3335.jpg
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ nhấn mạnh vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng của “Ngày đoàn viên” chính là mở rộng tổ chức Đoàn, đưa màu áo xanh thanh niên đến gần hơn với người lao động, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định thành lập Chi đoàn tại doanh nghiệp cho Chi đoàn trường Mầm non Starlights. Qua đó góp phần củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

tp-3.jpg
Trao quyết định thành lập Chi đoàn trường Mầm non Starlights.
tp-6.jpg
Trao quà cho 10 đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng 10 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm động lực trong lao động và cuộc sống.

Sau các nội dung trang trọng, Ngày đoàn viên thực sự náo nhiệt khi hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động hoạt náo, trò chơi teambuilding sôi động. Qua các hoạt động teambuilding đã tạo không gian giao lưu, kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

tp-9.jpg
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên sôi nổi với các hoạt động hoạt náo tại chương trình.
tp-p1.jpg
tp-p2.jpg
tp-p3.jpg
tp-11.jpg
Đoàn viên thanh niên "cháy hết mình" với các trò chơi teambuilding.
tp-p4.jpg
Trao giải cho các đội đạt giải ở trò chơi teambuilding.
tp-7.jpg
Ngày đoàn viên năm 2026 góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên công nhân, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Thanh xuân xanh” trong Tháng Thanh niên.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Ngày đoàn viên #tuổi trẻ #đoàn viên thanh niên #hoạt náo #trò chơi teambuilding #Tỉnh Đoàn Nghệ An

