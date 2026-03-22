Thanh niên Nghệ An ‘cháy hết mình’ trong Ngày đoàn viên

TPO - Hàng trăm đoàn viên thanh niên đã cùng hòa mình vào các hoạt động teambuilding rộn ràng, tạo nên một “Ngày đoàn viên” đầy sắc màu và cảm xúc. Không chỉ là sân chơi kết nối, chương trình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp thêm động lực cho thanh niên công nhân vững bước trong lao động và cuộc sống.

Ngày 22/3, tại Khu Công nghiệp WHA (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Chương trình Ngày đoàn viên năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Toàn cảnh Ngày đoàn viên năm 2026 tại Nghệ An.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, mỗi thế hệ thanh niên luôn mang trên vai sứ mệnh kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang, góp phần dựng xây quê hương bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên không chỉ là lực lượng nòng cốt, mà còn là cầu nối quan trọng lan tỏa lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong lao động, sản xuất cũng như trong cuộc sống.

Chính vì vậy, “Ngày đoàn viên” không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định vai trò, vị trí của người đoàn viên trong giai đoạn mới. Đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó còn tạo môi trường để đoàn viên được quan tâm, đồng hành, sẻ chia và phát triển. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, từng bước hình thành và phát triển tổ chức Đoàn ở những nơi còn chưa có tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ nhấn mạnh vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng của “Ngày đoàn viên” chính là mở rộng tổ chức Đoàn, đưa màu áo xanh thanh niên đến gần hơn với người lao động, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định thành lập Chi đoàn tại doanh nghiệp cho Chi đoàn trường Mầm non Starlights. Qua đó góp phần củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trao quyết định thành lập Chi đoàn trường Mầm non Starlights.

Trao quà cho 10 đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng 10 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm động lực trong lao động và cuộc sống.

Sau các nội dung trang trọng, Ngày đoàn viên thực sự náo nhiệt khi hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động hoạt náo, trò chơi teambuilding sôi động. Qua các hoạt động teambuilding đã tạo không gian giao lưu, kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên sôi nổi với các hoạt động hoạt náo tại chương trình.

Đoàn viên thanh niên "cháy hết mình" với các trò chơi teambuilding.

Trao giải cho các đội đạt giải ở trò chơi teambuilding.