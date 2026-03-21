Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong danh sách, anh Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Anh Đăng thuộc đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Bắc Ninh, gồm các phường và xã: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh.

Trước đó ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó có anh Trần Văn Đăng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng tập trung thực hiện 4 nhóm hành động trọng tâm. Thứ nhất, tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến thanh niên, lao động, việc làm, giáo dục – đào tạo, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời quan tâm thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, anh cam kết sẽ lắng nghe và kiên trì theo đuổi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề người dân quan tâm.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động giám sát đối với những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như an toàn thực phẩm, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người yếu thế và gia đình có công với cách mạng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trong một lần tiếp xúc cử tri.

Thứ ba, đóng góp trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên và người lao động.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.