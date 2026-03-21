Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Anh Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong danh sách, anh Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Anh Đăng thuộc đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Bắc Ninh, gồm các phường và xã: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh.

Trước đó ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó có anh Trần Văn Đăng.

tp-anh-dang.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng tập trung thực hiện 4 nhóm hành động trọng tâm. Thứ nhất, tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến thanh niên, lao động, việc làm, giáo dục – đào tạo, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời quan tâm thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, anh cam kết sẽ lắng nghe và kiên trì theo đuổi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề người dân quan tâm.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động giám sát đối với những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như an toàn thực phẩm, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người yếu thế và gia đình có công với cách mạng.

tp-anh-1-dang.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trong một lần tiếp xúc cử tri.

Thứ ba, đóng góp trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên và người lao động.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Nguyễn Thắng
#Đại biểu Quốc hội khóa XVI #Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh #Phát triển kinh tế nông thôn #Chính sách về thanh niên và lao động #Hoàn thiện pháp luật và chính sách xã hội #Giám sát môi trường và an toàn thực phẩm #Thúc đẩy chuyển đổi số và nông nghiệp bền vững #Đối thoại và giải quyết kiến nghị cử tri #Trần Văn Đăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục