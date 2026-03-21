Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thứ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, cùng các bộ trưởng, thứ trưởng thường trực được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố kết quả trúng cử Quốc hội khóa XVI vào chiều 21/3. Các thành viên Chính phủ tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới (xem danh sách 500 đại biểu Quốc hội).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PV

Trong số các ứng viên thuộc khối Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: PV

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV và khi trúng cử đại biểu khóa XVI đều thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: PV

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an lần đầu ứng cử và đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở tỉnh Hưng Yên, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Thành viên Chính phủ làm đại biểu Quốc hội khóa mới còn có: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Quyền Bộ trưởng, Thứ trưởng thường trực trúng cử

Trong danh sách trúng cử thuộc khối Chính phủ còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ông Hùng là đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn Cà Mau, sang khóa XVI, ông thuộc đoàn thành phố Hải Phòng.

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Sơn sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới còn có: Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp...

Luân Dũng - Trường Phong
